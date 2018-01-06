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За прошедшие сутки бойцы ВСУ три раза нарушили «новогоднее перемирие»

17:19 6.01.2018
Фото с сайта gogetnews.info
Сюжет: Противостояние на Украине

Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по позициям Народной милиции ЛНР почти 100 боеприпасов. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил и.о. начальника управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко.

Он отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики относительно напряженная, за прошедшие сутки украинские силовики три раза нарушили "новогоднее перемирие".

"Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Логвиново и Нижнее Лозовое. При обстрелах ВСУ применили 120 и 82-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие", - сообщил Филипоненко.

"Всего по территории Республики было выпущено более 97 мин и гранат", - уточнил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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06.01.2018, 19:47
Гость: вам наливать?

"В террористической "ДНР" боевики и российские наемники насмерть отравились водкой, изготавливаемой на предприятии, которое сейчас контролирует гражданская жена Александра Захарченко Наталья Гладкова.
Боевики умерли от отравления алкоголем, произведенным на территории оккупированных районов Донбасса, написал журналист Алексей Чибисов .
Именно водкой с заводов Гладковой массово отравились российские военные и "дэнээровцы" в новогоднюю ночь. На данный момент известно о 41 умершем в страшных муках, отметил журналист.
По его словам, статистика убитых гражданской женой главаря "ДНР" Захарченко "очень приличная и может конкурировать с потерями, которые наносят террористам ВСУ".
06.01.2018, 18:20
Гость: gvozd

нехристи и педосатанисты - для этих ушлепков это "нормально".
06.01.2018, 18:06
Гость: АГД

дык это ж не бойцы, а бандиты.
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