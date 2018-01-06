За прошедшие сутки бойцы ВСУ три раза нарушили «новогоднее перемирие»

Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по позициям Народной милиции ЛНР почти 100 боеприпасов. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил и.о. начальника управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко.

Он отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики относительно напряженная, за прошедшие сутки украинские силовики три раза нарушили "новогоднее перемирие".

"Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Логвиново и Нижнее Лозовое. При обстрелах ВСУ применили 120 и 82-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие", - сообщил Филипоненко.

"Всего по территории Республики было выпущено более 97 мин и гранат", - уточнил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.