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«Грузинский легион» обвинил руководство ВСУ в некомпетентности

18:26 6.01.2018
Грузинский национальный легион. Фото с сайта georgianlegion.com.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Так называемый Грузинский национальный легион, ведущий в Донбассе боевые действия в составе украинских войск, заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.

«20 декабря 2017 года Грузинский легион своим полным составом покинул 54-ю Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им», – говорится в сообщении подразделения на Facebook.

Там же отмечается, что о деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов «Грузинского легиона» и 25-го батальона, будет сообщено позднее.

Представители легиона также отметили, что командование бригады пыталось депортировать из военного госпиталя раненых грузинских бойцов, которые могли «рассказать правду о незаконных приказах» командира. Кроме того, украинских командиров обвинили в попытке отнять у них личные вещи, транспортные средства и амуницию, в том числе переданные волонтерами бронежилеты, каски и прицелы.

В конце декабря сообщалось, что ополченцы Донбасса якобы нанесли удар по позициям «Грузинского легиона» на Светлодарской дуге.

Граждане Грузии официально присоединились к украинским силовикам – «Грузинский легион» вошел в состав украинской армии в феврале 2016 года, пишет "Взгляд". Также многие грузинские наемники входят в состав украинских нацбатальонов.

На Украине существование «Грузинского легиона» отрицают.

«Отмечаем, что отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей», — говорится в сообщении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook..

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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06.01.2018, 19:54
Гость: МЮЛ

Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!...
06.01.2018, 19:29
Гость: Skeptik

Мишина гвардия, снайперы, каратели готовят новую стрельбу.
Теперь наверняка по Пете Потрошенко
06.01.2018, 18:28
Гость: АГД

летят вутки, летят вутки, ... и грызунские дикие гуси.
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