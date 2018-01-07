Леонид Ивашов: Ситуация на Ближнем Востоке стала кардинально меняться

Налицо глобальный план удержания мира в однополярном состоянии Соединёнными Штатами, которыми должны руководить еврейские финансисты

В Белом доме состоялась секретная встреча, на которой чиновники из США и Израиля разработали совместную стратегию по сдерживанию Ирана. Встреча состоялась 12 ноября. Израильскую делегацию, в которую входили чиновники из оборонной сферы, возглавлял советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, американских чиновников возглавил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передаёт 29 декабря РИА Новости со ссылкой на 10-й израильский телеканал.

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После двух дней переговоров был подписан «Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу». Стороны договорились создать четыре рабочих группы по ключевым вопросам.

Задача первой группы – «тайная и дипломатическая работа по отмене иранской ядерной программы», второй – «ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане», третьей – «сдерживание баллистической программы Ирана» и «ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле», четвертой – работа по вопросу «усиления эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран».

Один из израильских чиновников подтвердил, что стороны «сформулировали финальные тезисы по стратегической политике» в регионе, касающиеся в том числе и Ирана.

В декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил президенту Сирии Башару Асаду нанесением удара по его стране в случае, если Дамаск даст согласие на размещение там иранских баз.

Последний пункт — «усиление эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран» (правильнее перевести «усиление эскалации в регионе, к которому может быть причастен Иран») — главный. Всё остальное — это как бы механизм, направление работы. А вот дестабилизация Ирана и ограничение его влияния — это основное.

Но помимо Меморандума США и Израиля есть общий план по Большому Ближнему Востоку — я убежден в этом как специалист по стратегии, в том числе и тайной стратегии. Это план — дестабилизация всего севера Африки, изгнание оттуда в Европу значительной части населения, потому что под Америкой кипит супер-вулкан.

Ещё 12 сентября 1980 года директор ЦРУ Кейси представил большой секретный доклад президенту Рейгану, в котором говорилось, что в начале XXI века произойдут катастрофические события и американский континент может погибнуть. Я читал этот доклад. Там прогноз — выживет не более 4% населения. Там же указано, что наиболее безопасными местами для выживания человечества будут: на первом месте — территория Советского Союза, особенно Сибирь, Алтай и Средняя Азия; затем Большой Ближний Восток — назван он севером Африки: в значительной мере это и Кавказ, и Тибетское нагорье. И была принята 10-летняя программа разрушения Советского Союза, дестабилизации Ирана, Турции, всего арабского Востока и так далее.

И то, что происходило, вписывалось в логику этого процесса. Союз развален, развалены основополагающие государства Ближнего Востока, мигранты побежали в Европу, потому что Западная Европа подвергнется удару стихии — большая волна придет с американского континента в результате извержения Йеллоустоунского супер-вулкана.

Но есть и другая стратегия (может быть, она вписывается в предыдущую) — дестабилизации Ближнего Востока и вообще огромного газоносного региона для того, чтобы подавить своих конкурентов — Китай прежде всего, Европу, и дать перспективу, особенно европейскую, своему сланцевому газу. Эта версия тоже работает на более низком уровне. Если план «Вулкан» — это глобальный уровень и геополитика, то здесь, скорее всего, стратегия.

Как только стали выявлять огромные запасы газа в Южном Парсе, где 50 триллионов кубов газа плюс газовая смесь (часть отходит Катару, часть — Ирану), тогда же стали из Катара проектировать две нитки газопровода в Европу через Сирию и Турцию. В результате этого, чтобы выдавить Россию, и Болгария отказалась от «Южного потока», начались проблемы и с «Северными потоками», и вспыхнула Украина. Это один стратегический план.

И эти планы успешно выполнялись до поры до времени. Но вмешалась Россия при поддержке Ирана, и Турция переметнулась сейчас на сторону России. И поэтому ситуация на Ближнем Востоке стала кардинально меняться. Американо-израильские планы стали рушиться. А Израиль, естественно, очень заинтересован, чтобы арабы лупили арабов, чтобы их ещё столкнуть с Ираном и так далее. И тогда ядерный Израиль становится при поддержке США гегемоном в этом регионе.

И поэтому сейчас существует план дестабилизации Ирана или нанесения ударов по нему, план дестабилизации Турции. Попытка государственного переворота 15 июля 2016 года показала, что этот план работает и никто его сегодня не отменял. И, конечно, американо-израильтянам нужно нанести серьёзный удар по России. И по первому варианту, если произойдёт катастрофа с Йеллоустоуном, и по второму варианту Россия — объект атаки. Такой план есть, он не мог не быть. Если Обама пытался ещё как-то играть в более мягкую силу, не очень поощрял Израиль, даже пытался с Ираном установить отношения и снять санкции, то сейчас, с приходом Трампа, и особенно с потерей им власти и победой хасидского финансового капитала, этот план был скорректирован и принимает активную форму.

Если и Россия, и Ближний Восток будут дестабилизированы, то это мощно ударит и по Китаю, потому что в конечном счёте американцы видят своим главным соперником Китай. О чём и было сказано в Стратегии национальной безопасности США, где Китай упоминался пусть и не так жёстко, как Россия в обамовской Стратегии национальной безопасности 2015 года, но, тем не менее, 34 раза через всю стратегию национальной безопасности Китай проходит как конкурент, как соперник, как противник. Так что налицо глобальный план удержания мира в однополярном состоянии Соединёнными Штатами, которыми должны руководить еврейские финансисты — что и происходит.

О древних истоках современной ситуации. Неправы те аналитики, которые, рассматривая какие-то современные животрепещущие вопросы, не основываются на древней истории народов, этносов, суперэтносов, континентов и всё выводят из какие-то тенденции нескольких лет. На самом деле Иран, как и Россия, и Китай, и Индия, и Монголия, и многие другие евразийские державы, зародились несколько тысяч лет назад, в так называемую Таргитаеву эпоху. Великое евразийское мировоззрение родилось, как считает большинство серьёзных учёных, на Русской равнине, в Южнорусской лесостепи. Оно было выражено, с одной стороны, в «Ригведе» и «Самаведе» арийцев — это то, что потом стало основой мировоззрения Северной Индии и ряда других держав.

А часть наших с вами предков мигрировала с Южнорусской равнины в Иран, где основала державу, основанную на другом великом ведическом произведении — «Авесте». Евразийская прародина в «Авесте» — это «Айриана Ваэджа», страна ариев. Отсюда и название Ирана. И это евразийское мировоззрение сохраняется до сих пор.

Что главное в корневом мировоззрении и монгола, и китайца, и русского, и иранца, и северного индийца? — это недопущение предательства. Предатель — это самое страшное для жителя евразийской степи. Чингисхан в своей Ясе формулировал это так: «Самый страшный грех — это обман доверившегося». И одновременно в мире в те же древние века — 4-5 тысяч лет назад — формировалась совершенно другая система, выраставшая из Египта с его «Книгой мертвых» и жизнеотрицанием, система, которая прослеживается на страницах иудейской Торы (Ветхого Завета), где предательство возводится чуть ли не в подвиг. Вспомните историю Эсфири из Библии — это имеет самое прямое отношение к Ирану. Тогдашний правитель Ахаменидского Ирана Артаксеркс примерно 2,5 тысячи лет назад приблизил к себе иудейскую фаворитку Эсфирь, которая была внедрена соплеменниками в царское окружение как агент. И с подачи Эсфири и соизволения влюблённого царя был устроен геноцид иранского народа иудеями внутри Ирана. И до сих пор иудеи празднуют праздник Пурим, где дети поедают печенье «Ушки Амана» — иранского лидера, врага иудейской экспансии.

Уже только по этой истории видно, как различаются два мировоззрения — «эсфирьское» и «айрианское». Они настолько противоположны, что это и сейчас отражается в современной политике. А американцы зачастую управляются такими людьми, как Трамп — это протестанты, которые своё мировоззрение основывают не на Новом Завете, не на заповедях Христа о любви, а на Ветхом Завете. Как говорит умница Исраэль Шамир: «Протестанты любят евреев так, как сами евреи любить не могут». И сейчас древние смыслы (один жизнеутверждающий, не допускающий предательства, евразийский взгляд на мир, а другой — жизнеотрицающий и возвеличивающий предательство), продолжают свою схватку.

Древние корни отвечают предназначенности той цивилизации, которая многие тысячелетия назад внедрялась на планету. Я не верю в случайность происхождения человека. Всё на Земле созидалось именно высшим разумом, именно с определенной идеей. И мировые этнокультурные цивилизации — они и в основе лежали, и сейчас проявляют себя. Для того, чтобы не только была природная красота, красота животного мира, но и человеческая красота.

Индо-арийская группа, индо-арийская цивилизация создавалась с определенными функциями — красивыми, где-то мечтательными. И она была более чистой, чем все живущие сегодня мировоззрения. Именно Восток, а не Запад был родиной великих религий. Иранцы в империи Сасанидов исповедовали совершенно другую религию, чем сейчас — зороастризм. Мало мы знаем, а там много интересного и прекрасного. А основан зороастризм на арийской священной книге «Авеста». И «Ригведу» тоже нужно читать. Религия зарождалась там, потом уже переписывалась и искажалась. Так, в Ветхом Завете нет осуждения предательства, и заповеди такой нет. А в ранних евразийских сообществах предательства вообще не существовало. Как в стаде хищников или травоядных нет предательств, среди львов не может быть предателя. Вот и там это исключалось.

И ещё один момент — погашалось, подавлялось стремление (его, собственно говоря, не было) к личному обогащению. Вспомним Храм Юноны Монеты. Смысл денег зарождался так: как только деньги накапливаются — надо их пустить в благородные дела, в общеполезные дела. И в историческом образе Ирана предательства и жажды наживы не было, как это не присутствовало и на всей Евразийской равнине.

А на Западе мы как раз и видим стремление к обогащению, жажду через деньги получать власть. «Ты в долг не бери, а другим давай в долг, и тогда они будут зависимы от тебя, и ты будешь властвовать над ними» — отсюда всё это пошло. Так налицо два смысла жизни, два человеческих потенциала. Наш с Ираном потенциал — нравственной, духовной чистоты и предназначения человека на нашей планете и в космосе только для благих целей.

И дальше я, как имеющий первое высшее образование в Физмате, говорю, что в природе всё держится на противоположностях. Есть плюс — есть минус, есть хищник — есть травоядный. Так вот и в человеческом сообществе в качестве минуса сегодня выступает Запад. Но, слава богу, его эра заканчивается, и мы уже наблюдаем признаки движения к смене эры Запада эрой Востока. Надеюсь, что мир станет более устойчивым и более красивым.

В России ситуация, конечно, удивительная. С одной стороны, в русском народе живут те смыслы, о которых мы только что говорили. Фольклористы до сих пор записывают духовный стих о Голубиной книге, где крестьяне поют об Индрике-звере, то есть о ведическом Индре. Через тысячелетия древняя этика перешла в современное наше общество, естественно, это сидит в нашей подкорке.

С другой стороны, верхушка нашей власти в основном полностью с Израилем и США и по вопросам мировоззренческим, и по вопросам сиюминутной политики. Одновременно мы видим наше присутствие на Ближнем Востоке, в этой огневой точке человечества. И как это противоречие будет решено? Вольёмся ли мы в возрождающую семью хартленда евразийских народов, сможем ли стать рядом с Китаем, Индией, Ираном, что, в принципе, исторически предопределено. Или наша верхушка утащит нас туда, куда сейчас практически утащила Украину?

Вселенские и планетарные закономерности всё равно побеждают. Уже в 90-е годы мы матушку-Россию хоронили. И мы видели, куда был направлен главный удар. Не на разрушение экономики, раздробление территорий — да, это очевидно, но не это направление главного удара. Главное направление удара было нацелено на разрушение образования, на разрушение системы воспитания, на то, чтобы запретили идеологию, чтобы не было никакой идеи. Реклама насаждает потребительский образ жизни, разгул всего и вся. И, честно говоря, я уже в 90-е годы с содроганием думал, что мы закончим свою большую государственность, разделят нас — и всё.

И вот я смотрю, что вопреки политике так называемого государства, вопреки правительству, которое душит страну, при этом осыпая красивыми словами — у них всё равно ничего не получается. Я вижу, как корневая система духовности, корневая система знаний произрастают из древности. И я, когда вижу нынешние предвыборные ситуации, вижу некое подобие вулкана — там всё кипит, закипает и потом через кратер уже прорывается.

Я 28 декабря был на суде над Владимиром Васильевичем Квачковым. Главный вопрос был — идиотизм какой-то. Мобильника у него нет, и он на волю через чей-то мобильник выбросил своим друзьям такие фразы, как «иудо-масонская власть», «либерально-масонское правительство» и так далее. Указание пришло, чтобы до выборов его не выпускать, и вот за слова его опять судят, добавили 1,5 года за это. Но власти думали: проведут этот процесс в Мордовии — и всё. И вот военная коллегия Верховного суда рассматривала этот вопрос. Результат понятен: цыкнули — нет и всё.

Но изречения Володи сегодня приняли масштабный характер. Люди приехали даже с Дальнего Востока поддержать Квачкова. Устраивали митинги, зал, конечно, всех не вмещал. Потому что люди действительно хотят знать правду. Может быть, даже не это первое. А первое — защитить ростки нашей культуры, нашей духовности, быть такими, чтобы гармония была не только в космосе и в природе, но и в человеческом сообществе. Когда навязывают через разрушение традиций, устоев нечто чужое — народ смотрит-смотрит то на Путина, то на Ельцина, то на Горбачёва… А потом прорастает своя воля, прорастает своя сила, появляются лидеры — и вулкан взрывается.

Нынешняя власть совершила огромную ошибку, навязывая народу культ предательства. Это выразилось в многочисленных явлениях типа Ельцин-центра, Стены скорби, Масок скорби, памятнитков Солженицыну, Коли из Уренгоя и многих других событиях из этого ряда. Это вызвало возмущение народа. Представляется, что оно уже неостановимо.

Самые безграмотные люди почему-то стремятся во власть. Когда я смотрю на сегментированное мышление у членов правительства, вижу — даже не учат историю про недавнюю, столетнюю, революцию. И пытаются опять то же самое сделать.

А мы будем держать наш русский стержень и жить победой.

Эти слова — новогоднее поздравление нашим читателям. Новогодняя уверенность в победе русского духа, русской традиции, русской силы. Силы, объединяющей все евразийские народы, защищающей справедливость и дающей приют и радость всем, кто хочет быть вместе с нами.