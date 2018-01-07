В Стокгольме около станции метро произошел взрыв

Два человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего днем 7 января в Стокгольме. Как сообщает местный телеканал SVT, инцидент произошел около станции метро Ворбю в районе Худдинге шведской столицы.

Взрыв произошел после того, как пожилой 60-летний мужчина, прогуливавшийся с 45-летней женщиной, поднял лежавший на тротуаре неизвестный предмет. Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Его спутница пострадала меньше, но также была доставлена в больницу. Имена пострадавших не называются.

В настоящее время район происшествия оцеплен полицией. Правоохранительные органы пока не дают точной оценки случившемуся, выясняя, могла ли эта атака быть спланированной, а также из чего было изготовлено взрывное устройство и какова его мощность.

26 января 2016 года в торговом комплексе в центре Стокгольма произошел взрыв. Одни очевидцы произошедшего рассказали, что услышали громкий хлопок, а затем звук разбивающегося стекла. Другие отметили, что в здании появился дым. В результате инцидента никто не пострадал.