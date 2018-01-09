Министр обороны и глава МИД Польши отправлены в отставку

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского и министра обороны Антония Мачеревича.

О соответствующем решении премьер сообщил президенту Польши Анджею Дуде на торжественной церемонии смены состава правительства в Варшаве, пишет Rzeczpospolita.

Отмечается, что уволенный министр обороны Мачеревич на церемонии решил не оставаться и покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала.

Польский кабмин изменил состав в конце 2017 года, после того как правительство под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. На смену Шидло пришел ее заместитель Матеуш Моравецкий. При этом все министры свои должности в новом кабмине сохранили.

После вступления в должность новый премьер пообещал сохранить мощную социальную политику, продолжить поддержку молодых семей, повысить финансирование здравоохранения и противостоять политике Евросоюза в делении на «лучших и худших». За выражение вотума доверия Моравецкому проголосовали 243 депутата сейма, против — 192.

Масштабные перестановки в кабинете министров Польши свидетельствуют о том, что Варшава таким образом пытается наладить ухудшившиеся в последнее время отношения с Евросоюзом и тем самым избежать санкции Брюсселя в отношении Польши, считает руководитель центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Ирина Кобринская.