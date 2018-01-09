]]> ]]>
Главная В мире Новости

Министр обороны и глава МИД Польши отправлены в отставку

15:41 9.01.2018
Матеуш Моравецкий. Фото с сайта wikimedia.org
Матеуш Моравецкий. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского и министра обороны Антония Мачеревича.

О соответствующем решении премьер сообщил президенту Польши Анджею Дуде на торжественной церемонии смены состава правительства в Варшаве, пишет Rzeczpospolita.

Отмечается, что уволенный министр обороны Мачеревич на церемонии решил не оставаться и покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала.

Польский кабмин изменил состав в конце 2017 года, после того как правительство под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. На смену Шидло пришел ее заместитель Матеуш Моравецкий. При этом все министры свои должности в новом кабмине сохранили.

После вступления в должность новый премьер пообещал сохранить мощную социальную политику, продолжить поддержку молодых семей, повысить финансирование здравоохранения и противостоять политике Евросоюза в делении на «лучших и худших». За выражение вотума доверия Моравецкому проголосовали 243 депутата сейма, против — 192.

Масштабные перестановки в кабинете министров Польши свидетельствуют о том, что Варшава таким образом пытается наладить ухудшившиеся в последнее время отношения с Евросоюзом и тем самым избежать санкции Брюсселя в отношении Польши, считает руководитель центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Ирина Кобринская.

Темы: Европа, Польша
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.01.2018, 18:38
Гость: Ветер перемен

А не нужно было Москве подыгрывать,вот и поплатились.Всё ЕС против,а эти москалям стелили.
09.01.2018, 18:36
Гость: Господяяяя! Неужто в

ПоДляндии нашелся тот, кто ужаснулся паре этих диких неадекватов? При этаких министре обороны и министре иностранных дел у Польши были очень нехилые шансы "згинеть"!
09.01.2018, 18:17
Гость: Уроки истории

Особенно жаль Мачеревича. У него были такие планы. Я читал его интервью. И ещё он так много говорил. Всего. Разного.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.