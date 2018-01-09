Советская оккупация Украины и жестокое убийство здравого смысла

Придворный «историк» Петра Порошенко загнал Украину в смысловую ловушку и выставил киевский режим на посмешище

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович уже давно пользуется в мировых академических кругах репутацией фальсификатора истории и обвиняется в оправдании преступлений нацистских коллаборационистов. Но на днях он выставил себя и вовсе откровенным клоуном, подставив заодно своих боссов.

Фото с сайта vzenite.info

Выступая на принадлежащем Петру Порошенко «5 канале», Вятрович назвал советский период в истории Украины «оккупацией» и призвал объявить украинское государство в его современном виде «правопреемником» Украинской Народной Республики образца 1917 – 1918 годов.

Тем самым «главный историк Украины» убедительно доказал, что на самом деле не знает истории даже не уровне ученика средней школы. И идеологические моменты тут ни при чем.

Можно предположить, что Вятрович угодил в «прибалтийскую ловушку». В публицистике и некоторых нормативных актах прибалтийских республик (в частности, Латвии) упоминаний о «советской оккупации» - предостаточно. Понятно, что подобная формулировка некорректна, однако жители современной Прибалтики по крайней мере могут сослаться на то, что до 1939 – 1940 годов у них были какие-никакие, но независимые национальные государства, вошедшие затем целиком в состав Советского Союза. Однако попытка применить «оккупационную» терминологию на Украине приведет к возникновению настоящего театра абсурда.

Самое забавное, пожалуй, заключается в том, что Вятрович, сам того не заметив, призвал Украину отказаться от ее национальной независимости. Дело в том, что «УНР образца 1917 года», о которой вспомнил директор Института нацпамяти, была не суверенным государством, а частью России, заявившей лишь о своей автономии (и то не сразу). Ни о какой независимости Украины от России в 1917 году никто в Киеве даже не заикался.

Украинская Народная Республика была провозглашена в ноябре 1917 года как федеративная часть Российского государства. Причем кого она представляла – было совершенно непонятно. Так как 29 октября (11 ноября) 1917-го киевляне восстали против так называемой «Центральной Рады» и поддержали Октябрьскую Революцию.

«Центральной Раде» удалось удержаться еще на несколько недель, только введя в город лояльные себе войска и бросив их против жителей будущей украинской столицы. В ответ на эти насильственные действия 25 декабря 1917 года (7 января 1918-го) в Харькове 1-ым Всеукраинским Съездом Советов была провозглашена Украинская Советская Социалистическая Республика, официально признанная Совнаркомом РСФСР.

И так как Украина всеми (в том числе и самой Центральной Радой) была признана на тот момент частью России, то выходит, что законной в сложившейся ситуации являлась именно харьковская власть.

Так называемая «независимость» УНР была провозглашена в одностороннем порядке в январе 1918 года, за пару недель до перехода Киева под контроль большевиков. Де-факто как полноценное независимое государство Украинская Народная Республика ни дня в 1917 – 1918 годах не функционировала. Ни определенных границ, ни политической системы, ни нормального бюрократического аппарата у нее не было.

В свою очередь советская Украина не могла быть оккупирована Советским Союзом, так как она его... сама и создала! Одним из пяти субъектов подписания договора об образовании СССР 29 декабря 1922 года была именно УССР.

Кстати, на протяжении всего существования Союза представители украинских политических элит были широко представлены в его руководстве. А в «послесталинский» период выходцы из УССР и вовсе находились «у руля» союзного государства большую часть времени его существования. Так что, Москва теперь должна в свою очередь заявить об «украинской оккупации»? Получается, что так.

И это – не говоря уже о том, что большая часть советских руководителей УССР были «местными кадрами»: Алексей Кириченко, Леонид Мельников, Николай Подгорный, Петр Шелест, Владимир Щербицкий, Владимир Ивашко, Станислав Гуренко... Кого они оккупировали? Сами себя?

Другое дело в том, что конкретная политическая сила, руководившая Украиной в данный период, может кому-то не нравиться. Но это уже проблема самого того, кому что-то не нравится. Из песни, как известно, слов не выкинешь. А история не терпит сослагательного наклонения. Представляете, что было бы, если бы кто-то из советников Трампа предложил бы сегодня официально оформить понятие «оккупации» Соединенных Штатов Демократической партией? Засмеяли бы? А чем предложение Вятровича лучше?

Кроме того, разглагольствуя о «правопреемстве» по отношению к УНР и о «советской оккупации», Вятрович забыл о нескольких важнейших моментах, связанных с территориальным вопросом.

Территория современного юго-востока Украины в 1917 году оставалась неотъемлемой частью России. В 1918 году на землях современных Одесской, Николаевской и Херсонской областей была создана Одесская Советская Республика, а на территории Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Запорожской – Донецко-Криворожская Республика в составе РСФСР.

Затем на полгода современный юго-восток Украины был оккупирован немцами, находившимися в союзе с марионеточными «киевскими властями», но опираясь на такую историческую базу, вряд ли адекватный человек будет выдвигать какие-то территориальные претензии.

Таким образом, по логике Вятровича, от всех земель, лежащих от Одессы до Харькова, современная Украина должна отказаться. Но и это еще не все!

Современные Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Волынская области вошли в состав УССР по итогу развала Польши в 1939 году. В 1940 году к Украине присоединили ранее аннексированные Румынией Бессарабию и Северную Буковину. В 1945 году частью Украины сделали никогда не имевшее никакого отношения к ней Закарпатье. От этого всего, исходя из логики Вятровича, Киев тоже должен в обязательном порядке отказаться. Как, естественно, и от малейших претензий на Крым.

Комментируя идеи Вятровича, украинские политики в соцсетях напомнили ему и о том, что теперь Киев обязан отказаться и от своего места в Организации Объединенных Наций. Ведь выходит, что основателем ООН в свое время выступила не Украина (как УССР), а некие никому не известные «оккупанты». Многие также писали Вятровичу о том, что если кто-то и оккупировал Украину, то это – не «советы», а заправляющий всем сегодня в Киеве режим.

Скажи что-то о «советской оккупации» какой-то общественный деятель или преподаватель провинциального ВУЗа, и на это можно было бы просто не обращать внимания. Но Вятрович – миньон Петра Порошенко, автор целого ряда законодательных инициатив, уже успевших воплотиться в жизнь (о «декоммунизации», героизации гитлеровских коллаборационистов и других подобных). Получается, сказанное им, да еще и прямо на президентском канале, скорее всего, было одобрено свыше?

Так что же это было: попытка отвлечь внимание населения от социально-экономической катастрофы или перевод современной украинской пропаганды на уровень цирка? Думаю, мы поймем это уже в самое ближайшее время...