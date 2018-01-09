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Китай расширит свое военное присутствие на Ближнем Востоке

09:46 9.01.2018
Фото с сайта cj.sina.com.cn
Фото с сайта cj.sina.com.cn
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Китай собирается расширить свое военное присутствие за пределами страны.

По данным издания South China Morning Post, Китай планирует создать собсвтенную военно-морскую базу на территории Пакистана. Она будет строиться в портовом городе Гвадар, который занимает стратегическое положение на Аравийском море и служит «дверью» в важный для мировой торговли Ормузский пролив. Строительство обойдется Китаю в 622 миллиона долларов.

Отмечается, что с ноября 2017 года Гвадар находится под управлением госкомпании Chinese Overseas Port Holdings сроком на 43 года. Порт обрабатывает коммерческие грузы из Китая. Он считается ключевым звеном в проекте китайско-пакистанского экономического коридора и проекта Шелкового Пути.

По мнению китайских властей, заходящие в пакистанские порты китайские торговые суда нуждаются в силовой поддержке.

Это будет вторая зарубежная база китайских ВМФ. В 2016 году Китай начал строить свою первую военно-морскую базу в Джибути, рядом с базами США.

Темы: Китай, Пакистан
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 11:49
Гость: такс

И главное спокойно и уверенно без надрыва
09.01.2018, 10:08
Гость: ВОТ ТАК

БЕЗ ШУМА И ТРЕСКОТНИ.
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