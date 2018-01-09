КНДР договорилась об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане

КНДР решила отправить делегацию на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, которые начнутся в феврале 2018 года. Об этом со ссылкой на неназванного южнокорейского чиновника сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, в делегацию Северной Кореи войдут чиновники, спортсмены и группа поддержки. Будут ли спортсмены участвовать в соревнованиях, не уточняется.

Как отмечает The New York Times, ранее квалификацию на Игры прошла только пара северокорейских фигуристов, но сборная страны пропустила срок подачи заявки, который истек 31 октября. Международный олимпийский комитет заявлял, что готов допустить команду в порядке исключения.

Замминистра объединения Южной Кореи Чхун Хэ Сун предложил, чтобы на открытии Игр сборные двух стран прошли вместе.

8 января на границе Северной и Южной Кореи начались первые с 2015 года переговоры. О них было объявлено после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогодней речи предложил прислать сборную страны на Олимпиаду.

В 2017 году отношения между Сеулом и Пхеньяном обострились из-за многочисленные ракетных испытаний, которые проводила Северная Корея. КНДР объявила, что успешно запустила межконтинентальную ракету, способную достичь США, а также испытала водородную бомбу.