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СМИ назвали причастных к обстрелу российской авиабазы в Сирии

10:06 9.01.2018
Фото с сайта bigpicture.com
Фото с сайта bigpicture.com
Сюжет: Сирийский кризис

К обстрелу российских военных баз в Сирии с помощью беспилотников причастна группировка сирийских повстанцев «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные военные источники.

Ранее эти боевики уже пытались применять дроны против саперных подразделений сирийской армии в Хомсе. Кроме того, их причастность к обстрелу подтверждается расшифровкой данных перехваченных россиянами беспилотников.

В ночь на 6 января российская авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе были атакованы 13 беспилотными летательными аппаратами, оснащенными самодельными бомбами и запущенными с расстояния не менее 50 километров. Ни один из дронов не достиг цели, три были захвачены российскими военными.

В Минобороны заявили, что боевики могли получить использованные при атаке инженерные решения «только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением».

Ранее, 31 декабря, авиабаза Хмеймим подверглась минометному обстрелу боевиков. Как сообщал «Коммерсант», тогда серьезные повреждения получили семь российских самолетов. В Минобороны эти сведения опровергли, заявив, что в результате обстрела погибли только двое военнослужащих. По данным газеты, эта атака также проходила при поддержке беспилотников.

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 11:37
Гость: Дарвин

Так Солнцеликий сказал,что уже победа и войска вывели,как говорится "ихтамнет".
09.01.2018, 11:33
Гость: Которому почему

Потому что было некогда.Нало было искать работу опозорившемуся Мутко,не до Сирии тут.
09.01.2018, 11:08
Гость: Почему

ничего не сообщается о нанесении ответного уничтожающего удара по этой группировке? Так бы поступила любая страна обладающая такими возможностями как Россия.
Все комментарии (4)
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