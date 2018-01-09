СМИ назвали причастных к обстрелу российской авиабазы в Сирии

К обстрелу российских военных баз в Сирии с помощью беспилотников причастна группировка сирийских повстанцев «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные военные источники.

Ранее эти боевики уже пытались применять дроны против саперных подразделений сирийской армии в Хомсе. Кроме того, их причастность к обстрелу подтверждается расшифровкой данных перехваченных россиянами беспилотников.

В ночь на 6 января российская авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе были атакованы 13 беспилотными летательными аппаратами, оснащенными самодельными бомбами и запущенными с расстояния не менее 50 километров. Ни один из дронов не достиг цели, три были захвачены российскими военными.

В Минобороны заявили, что боевики могли получить использованные при атаке инженерные решения «только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением».

Ранее, 31 декабря, авиабаза Хмеймим подверглась минометному обстрелу боевиков. Как сообщал «Коммерсант», тогда серьезные повреждения получили семь российских самолетов. В Минобороны эти сведения опровергли, заявив, что в результате обстрела погибли только двое военнослужащих. По данным газеты, эта атака также проходила при поддержке беспилотников.