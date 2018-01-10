Компанию агентства «Россия сегодня» объявили иностранным агентом в США

Минюст США обязал компанию RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента, работающего в интересах России. В этой компании работают американские журналисты, которые готовят материалы для агентства и радио Sputnik, передает РИА Новости.

Из России компания RIA Global, по мнению Минюста США, контролируется международным информационным агентством «Россия сегодня». Оно же указано как иностранный куратор компании Reston, которая транслирует сигнал Sputnik в США.

На сайте самого Минюста данных о регистрации RIA Global пока нет.

В 2017 году в США поставили на учет как иностранного агента российский государственный телеканал RT. В своих отчетах канал отказался указывать источник своего финансирования.

Россия в ответ на регистрацию RT приняла собственный закон об иностранных агентах. Такими агентами уже признаны несколько СМИ, связанных с «Голосом Америки» и «Радио Свобода».

