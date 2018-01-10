Турецкое коварство, американская подлость

На рубеже 2017-1018 гг. драматические вести из Сирии следуют одна за другой, как из ящика Пандоры

Крушение российского вертолета в провинции Хама, две атаки на авиабазу «Хмеймим», тяжелые бои между сирийской армией и террористами в Харасте (провинция Дамаск), возобновившиеся обстрелы «умеренной оппозицией» жилых кварталов столицы САР, новая атака со стороны Израиля… На фоне всего этого — обостряются противоречия между Россией и США, а также Турцией, которая словно забыла, кто спас ее режим во время попытки переворота в июле 2016 года.

Фото с сайта topwar.ru

Самым обсуждаемым в России событием стало нападение на авиабазу «Хмеймим» 31 декабря 2017 года, в ходе которой, по данным Министерства обороны, погибли двое военнослужащих. Известная своей пролиберальной позицией газета «Коммерсант» то ли пытается сгустить краски и посеять панику, то ли в самом деле получила информацию от некоего источника, будто бы в ходе этой атаки уничтожено семь российских военных самолетов.

Министерство обороны РФ в своем заявлении опровергло информацию, выданную «Коммерсантом»:

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе «Хмеймим» — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи». При этом, однако, министерство было вынуждено сообщить и трагическую новость: двое россиян действительно погибли в результате «внезапного минометного обстрела мобильной диверсионной группы боевиков».

Без достаточных данных невозможно сказать, кто прав: Минобороны или газета «Коммерсант». Да и незачем гадать — не это самое важное. Ясно лишь, что «Коммерсант» в текущей ситуации (особенно — в связи с предстоящими президентскими выборами) неспроста опубликовал свой материал: вряд ли этой газетой двигали такие мотивы, как дань уважения к погибшим. Предыдущие публикации этого издания по сирийской теме говорят совсем о другом.

Со своей стороны считаю должным почтить память тех, кто погиб, выполняя свой интернациональный долг, лишь немного не дожив до нового, 2018 года. И выразить соболезнования их родным и близким. Согласно имеющимся данным, имена павших 31 декабря: Артем Кулиш, Валерий Матвеев (погибли из-за крушения вертолета в провинции Хама), Тимур Давлятов, Ренат Гимадиев (стали жертвами обстрела авиабазы «Хмеймим»). Эти ребята присоединились к тем героям, которые ранее отдали жизни на дальних рубежах нашей Родины, честь им и хвала.

6 января 2018 года последовала новая атака на «Хмеймим». На этот раз — с помощью беспилотников. Нападение не имело тяжких последствий — оно было отражено. Но зато оно вызвало новые споры между Россией и США на вечную тему - «кто виноват».

А тут еще и Турция предприняла явно не дружественный по отношению к России шаг. Режим Эрдогана вновь продемонстрировал лицемерие и сидение на двух стульях, явно подыгрывая американцам вместе с их «любимой игрушкой» - «умеренной оппозицией» Сирии. Словно по заказу, именно в момент обострения ситуации в самой САР и между Москвой и Вашингтоном, турецкий МИД вызвал для объяснений послов России и Ирана.

Недовольство Турции связано с ситуацией в провинции Идлеб. Сирийскую армию и ее союзников обвиняют в «нарушении зон деэскалации». Стоит напомнить: на территории Сирии сейчас действуют четыре зоны деэскалации, созданные благодаря кропотливым переговорам. Одна из них — это провинция Идлеб вместе с частью провинции Хама, другая находится в провинции Хомс, третья — это район Восточная Гута (провинция Дамаск), четвертая — часть провинции Дараа на юге страны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, будто бы Сирийская армия воюет не с террористами, а с «умеренной оппозицией». Это обвинение и стало поводом к тому, чтобы вызвать послов России и Ирана.

Однако режим Эрдогана предпочитает при этом умолчать о том, что в районе Восточная Гута эта самая «оппозиция» сорвала договоренности, из-за чего обострилась ситуация в Харасте. В ночь на 1 января боевики окружили базу сирийской армии, которая понесла тяжелые потери. Погибли четыре бригадных генерала. К настоящему времени, однако, военнослужащие прорвали блокаду базы, и бои складываются в пользу Вооруженных сил САР.

Что же касается провинции Идлеб, то, согласно последним данным, именно оттуда шла атака на авиабазу «Хмеймим», а также на пункт материально-технического обеспечения «Тартус».

«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлеб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», - заявило Министерство обороны России.

Вот тебе и «зона деэскалации»!

Многие эксперты сходятся во мнении, что подобную атаку невозможно было осуществить без поддержки США. Вашингтон категорически отрицает свою причастность к нападению, заявляя, будто бы такие дроны может собрать любой любитель, купив запчасти на китайском рынке.

Однако эксперты МО подчеркивают, что для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления беспилотником, нужно иметь «приличную инженерную школу одной из развитых стран». К тому же нужно знать и точные координаты. Судя по всему, «кто-то» предоставил боевикам данные космической разведки. К тому же, по странному совпадению, во время атаки над Тартусом и Хмеймимом был замечен американский разведывательный самолет.

Так или иначе, вызов послов в турецкий МИД — это, конечно, неприятно. Но дипломаты знают свое дело, а российские военные знают, что делать с террористами, пусть и в так называемой «зоне деэскалации». Такие нападения не должны сходить с рук. Недаром на одной из бомб написали: «Горите в аду за наших пацанов»