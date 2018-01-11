Нью-Йорк подал в суд на нефтяные компании из-за изменения климата

Власти Нью-Йорка подали иск в окружной суд к крупнейшим нефтяным компаниям, обвинив их в потворстве изменениям климата.

Как пишет Washington Post ответчиками по иску выступают компании BP Plc, Chevron Corp, ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp, Royal Dutch Shell Plc. Сообщается, что целью иска является защита «нью-йоркцев от последствий изменений климата».

«Мы донесем борьбу с изменениями климата прямо до этих компаний, которые знали о последствиях и намеренно вводили общество в заблуждение, чтобы защитить прибыль. Их жадность поставила нас в это положение, и теперь им придется разделить с Нью-Йорком затраты на обеспечение безопасности», - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Он также отметил, что городские пенсионные фонды откажутся от инвестиций в нефтегазовые и угольные компании. Сообщается, что пять пенсионных фондов Нью-Йорка вложили около 5 млрд долларов в ценные бумаги свыше 190 компаний, связанных с добычей угля и нефти.

В иске говорится, что из-за добычи и продажи ископаемых видов топлива ответчики несут коллективную ответственность за более чем 11% всех объемов загрязнения из промышленных источников.

Ранее подобные иски были направлены в суды такими городами, как Сан-Франциско и Окленд. Представители нефтяных компаний считают данные иски необоснованными и частью «масштабного заговора» и пригрозили ответными судебными контрмерами.