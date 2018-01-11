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Посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в давлении на российские СМИ

06:53 11.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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США продолжают неприемлемую практику давления на российские СМИ - отзывают визы, выдворяют российских журналистов, иностранные спецслужбы пытаются их завербовать, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление посольства РФ в Вашингтоне.

"Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", - говорится в комментарии посольства, поступившем в "Интерфакс".

Российские дипломаты указали, что реакции от международных организаций по защите прав журналистов в связи с этим нет. "Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ?", - задались вопросом в дипмиссии РФ.

В посольстве также не исключили, что "в соответствии утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей".

Помимо этого, в российском диппредставительстве напомнили про "молчание в отношении факта переезда в США в отношении экстремистского сайта "Миротворец", содержащего личные данные тысяч работников прессы, по долгу службы посещавших зону конфликта в Донбассе". "Здесь для подобных ресурсов, по-видимому, созданы комфортные условия", - отмечается в комментарии.

Темы: США, СМИ в мире, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 11:03
Гость: Пивасик

А почему =Миротворец= экстримистский? Если журналист незаконно пересекает границу государства он нарушитель, его должны задержать. В данном случае он незаконно переходит границу Украины и России и ведёт репортаж с территории захваченной бандитами. Поэтому и собирается база данных на таких журналистов нелегалов.
По моему всё правильно. Так бы сделала и Россия и любое другое государство. Оно вправе защищать свои границы.
11.01.2018, 09:54
Гость: Хмы

Надо нашим работникам посольства в пиндосии раздать пробирки, пусть они ими всюду помахивают, ежели возникает какое нибудь сомнение.
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