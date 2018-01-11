Посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в давлении на российские СМИ

США продолжают неприемлемую практику давления на российские СМИ - отзывают визы, выдворяют российских журналистов, иностранные спецслужбы пытаются их завербовать, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление посольства РФ в Вашингтоне.

"Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", - говорится в комментарии посольства, поступившем в "Интерфакс".

Российские дипломаты указали, что реакции от международных организаций по защите прав журналистов в связи с этим нет. "Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ?", - задались вопросом в дипмиссии РФ.

В посольстве также не исключили, что "в соответствии утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей".

Помимо этого, в российском диппредставительстве напомнили про "молчание в отношении факта переезда в США в отношении экстремистского сайта "Миротворец", содержащего личные данные тысяч работников прессы, по долгу службы посещавших зону конфликта в Донбассе". "Здесь для подобных ресурсов, по-видимому, созданы комфортные условия", - отмечается в комментарии.