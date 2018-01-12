«Факты, сестра?». Поляки развернули странную игру вокруг смоленской катастрофы

Официальная Варшава неожиданно решила, что самолет президента Польши Леха Качиньского был взорван в 2010 году в небе над Россией

10 января 2018 года на сайте Министерства обороны Польши появилось сенсационное заявление профильной подкомиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Опираясь на якобы заключения международных экспертов, подкомиссия решила, что левое крыло самолета Ту-154М, на котором Качиньский летел в Россию, было разрушено в результате «внутреннего взрыва», а также что источников взрыва в крыле было сразу несколько, а столкновение с деревом на целостность крыла никак не повлияло.

Обломки хвостовой части борта 101. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Новость моментально подхватили и «понесли» средства массовой информации. А армия ботов на форумах и в соцсетях сразу же принялась обвинять в произошедшем Россию. В общем, все в духе старого анекдота, когда одна одесситка громко назвала дочь другой гулящей женщиной. Вторая одесситка удивились, и сказала, что у нее не дочь, а сын. А первая победоносно поставила точку в разговоре: «Ха, ты это теперь всему Привозу расскажи».

Итак.

Первое. И самое главное. В рядах ВКС РФ пока что Карлсон не числится. Самолет вылетел из Польши, и физически доставить взрывчатку на его борт из России не могли никак. Поэтому, даже если мы на секундочку предположим, что взрыв-таки был, недоброжелателей Качиньского нужно искать исключительно у него на родине.

Кстати, когда из Польши только пошли первые слухи о «взрыве», президент России Владимир Путин на декабрьской пресс-конференции вполне резонно заметил:

«Мы устали от подобного блефа. Чушь какая-то. Несут несуразицу. Я был тогда премьером и имел опосредованное отношение к деятельности спецслужб. Если и были взрывы на борту, то самолет-то из Варшавы летел. Не мы их положили. Ищите у себя тогда».

Второе. Если взрыв действительно был, то почему за семь лет никто не выявил его признаков? У российских следственных органов скрывать правду не было никакого резона. Отношения Москвы с либеральной командой Дональда Туска едва ли можно назвать более теплыми, чем с консерваторами братьев Качиньских. Далекий от политики человек может, конечно, поверить в сказки вроде того, что Россия, оказав помощь Варшаве в сокрытии правды, заполучила убойный компромат на высокопоставленных поляков. Но если бы компромат и существовал, он, простите, почему-то не сработал – тот же Туск активно настраивает против России всю Европу, поддерживает киевский режим и борется с РФ в энергетической сфере.

Да и то, что осталось от самолета, осматривало множество иностранных экспертов. С какой бы радости они бы все молчали? Или их всех купил коварный Туск? Звучит просто смешно.

Третье. В заявлении подкомиссии нет ни слова о том, на основании чего было принято ее странное решение. Когда озвучиваются столь серьезные обвинения в чей-либо адрес (а тут под прицелом как бы оказываются высокопоставленные руководители не только Польши, но и всего Европейского Союза), на стол принято выкладывать сразу все карты. А здесь – слова и ничего более. Где части взрывных устройств, частицы взрывчатых веществ, фотографии, чертежи, расчеты? А нет ни-че-го!

На отсутствие у польской стороны доказательств, кстати, указал и Следственный Комитет России, напомнивший о том, что версия взрыва изучалась изначально, но так и не нашла никаких подтверждений.

Четвертое. Еще около года назад экс-начальник польской военной контрразведки Петр Пытел публично заявил о том, что один из главных «адвокатов» версии о теракте на борту самолета - на тот момент министр обороны Польши Антоний Мачеревич - сам в нее не верит (его слова со ссылкой на Gazeta Wyborcza были распространены в Рунете агентством «Регнум»).

Петр Пытел:«Он сказал мне так: «Пан ведь умный человек. Пан, кажется, ясно понимает, что смоленский теракт — лишь политический инструмент». Эти слова запали мне в память и произвели на меня большое впечатление. Из контекста высказывания я могу сделать вывод, что Мачеревич не верит в убийство, поэтому так хладнокровно и цинично подходит к подбору информации, подтверждающую факты халатности и виноватостей, которые могли бы привести к этому теракту».

Почему, несмотря на явную фейковость истории с «терактом», официальная Варшава все-таки пошла на ее озвучивание?

Тут есть две основные версии. Либо находящиеся сегодня при власти в Польше консерваторы очень сильно опасаются за свой рейтинг и ищут одновременно скандальной популярности и возможности подпортить репутацию Туску. Либо конфликт между Польшей и Европейским Союзом в ближайшее время выйдет на новый уровень (вплоть до «развода»), и официальная Варшава ищет возможность через Туска и либералов дискредитировать ЕС в глазах собственного населения.

Приятным «бонусом» теоретически может стать то, что вся эта история, пусть даже на сугубо эмоциональном уровне, косвенно бросает тень на Россию. Понятно, что обвинить в чем-то Москву в данном случае априори невозможно. Но это – лишний повод для Запада, например, попытаться укусить Россию в инфополе «Катынским расстрелом».

Напомним, что президентский авиалайнер Воздушных сил Польши разбился 10 апреля 2010 года, выполняя рейс Варшава – Смоленск. Перед посадкой российские наземные службы предупредили экипаж самолета о сложных погодных условиях (сильный туман), но поляки к советам россиян не прислушались, посмеявшись над опасениями принимающей стороны. В итоге самолет столкнулся с деревьями, опрокинулся и разбился. В результате катастрофы погибли 96 человек.