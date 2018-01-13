]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Азербайджане после задержания военными пропал российский ученый

17:10 13.01.2018
Дмитрий Чулков. Фото из социальной сети

В Азербайджане пропал российский гражданин, сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Чулков. Об этом «Газете.Ru» сообщили знакомые молодого человека и источник в институте.

По имеющейся информации, Чулков прилетел в Гянджу 3 января и остановился в городе в частной гостинице. Со слов хозяина дома известно, что 5 января гость отправился смотреть озеро Гёйгёль. Он советовал Чулкову отправиться к озеру на такси, но тот отправился пешком и не вернулся. По пути к озеру находится военная часть, на территорию которой, видимо зашел Чулков. Через некоторое время в гостиницу приехали сотрудники служб безопасности, обыскали комнату Дмитрия, забрали его вещи.

9 января военные сообщили хозяину дома, что отпустили россиянина, однако тот в гостинице так и не появлялся, не выходил в интернет и не отвечал на звонки. «Матери он сказал, что уехал на неделю, через два дня с ним пропала связь», — рассказал источник в ИНАСАН.

Вылететь из Азербайджана Чулков должен был 10 января, однако в авиакомпании сообщили, что на самолет он не садился. В настоящее время поиски россиянина ведут его коллеги и родные.

Темы: Азербайджан
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.01.2018, 23:01
Гость: Бывший

А самую простую версию в расчёт не берёте? Просто пристрелили по ошибке.
13.01.2018, 22:31
Гость: Зоя

Уж хоть бы его нашли живым и здоровым!
13.01.2018, 18:25
Гость: Вася

Нашёл пацан приключения на свою опу. Что ему в России было мало мест озеро посмотреть?
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.