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США внесли «ВКонтакте» в список крупнейших пиратских сайтов

15:37 13.01.2018
Сайт «ВКонтакте» © KM.RU
© KM.RU
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Американские власти обвинили "ВКонтакте" в нарушении прав собственности и вновь внесли российскую социальную сеть "ВКонтакте" в список крупнейших пиратских сайтов, следует из доклада торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

При этом отмечается, что усилия "ВКонтакте" по борьбе с пиратством "вселяют надежду" — в частности, в 2016 году соцсеть подписала лицензионные соглашения с крупнейшими звукозаписывающими компаниями и предприняла шаги по ограничению сторонних приложений, связанных с загрузкой контента.

"Но, несмотря на эти позитивные моменты, VK остается очагом противоправной деятельности, киноиндустрия США сообщает об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно", — говорится в документе.

В список пиратских сайтов американский Минторг включил также торрент-трекеры Rutracker и Rapidgator.org, а всего в нем порядка 30 ресурсов, в том числе крупнейший китайский интернет-магазин Taobao.com, научный сервис Sci-Hub, онлайн-кинотеатр Kinogo.cc, пишет РИА Новости.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что соцсеть продолжает активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента и регулярно взаимодействует с правообладателями по поводу совершенствования цифровых отпечатков и других инструментов для защиты контента. Кроме того, любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через специальную электронную форму.

"Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него", — заявляет соцсеть.

Темы: США, Социальные сети в России
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Комментарии читателей
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13.01.2018, 22:32
Гость: охотник за бакланами

Следующий будет Яндекс
13.01.2018, 17:56
Гость: Олле

никак пиндосики не нажрутся,алчное бакланье...
13.01.2018, 17:07
Гость: Изя

Ну конечно, его же не украл у настоящих разработчиков какой-то еврей... Вот "мордокнига" - это да. И да, в ответку можно внести США в... "книгу рекордов Гинесса" как самый большой в мире сумасшедший дом. Оно того стоит.
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