США внесли «ВКонтакте» в список крупнейших пиратских сайтов

Американские власти обвинили "ВКонтакте" в нарушении прав собственности и вновь внесли российскую социальную сеть "ВКонтакте" в список крупнейших пиратских сайтов, следует из доклада торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

При этом отмечается, что усилия "ВКонтакте" по борьбе с пиратством "вселяют надежду" — в частности, в 2016 году соцсеть подписала лицензионные соглашения с крупнейшими звукозаписывающими компаниями и предприняла шаги по ограничению сторонних приложений, связанных с загрузкой контента.

"Но, несмотря на эти позитивные моменты, VK остается очагом противоправной деятельности, киноиндустрия США сообщает об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно", — говорится в документе.

В список пиратских сайтов американский Минторг включил также торрент-трекеры Rutracker и Rapidgator.org, а всего в нем порядка 30 ресурсов, в том числе крупнейший китайский интернет-магазин Taobao.com, научный сервис Sci-Hub, онлайн-кинотеатр Kinogo.cc, пишет РИА Новости.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что соцсеть продолжает активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента и регулярно взаимодействует с правообладателями по поводу совершенствования цифровых отпечатков и других инструментов для защиты контента. Кроме того, любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через специальную электронную форму.

"Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него", — заявляет соцсеть.