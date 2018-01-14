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В Турции самолет едва не скатился в Черное море

19:05 14.01.2018
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту едва не рухнул с обрыва в Черное море.

Инцидент произошел в аэропорту города Трабзон, куда самолет прилетел из Анкары. Во время посадки лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял на обрыве, в нескольких десятках метров от кромки воды.

В результате происшествия никто не пострадал. Все находившиеся на борту люди были успешно эвакуированы, передает «Интерфакс».

Причины происшествия выясняются. Аэропорт после некоторого перерыва работает в штатном режиме.
 

Темы: Турция, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в мире
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