В Турции самолет едва не скатился в Черное море

Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту едва не рухнул с обрыва в Черное море.

Инцидент произошел в аэропорту города Трабзон, куда самолет прилетел из Анкары. Во время посадки лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял на обрыве, в нескольких десятках метров от кромки воды.

В результате происшествия никто не пострадал. Все находившиеся на борту люди были успешно эвакуированы, передает «Интерфакс».

Причины происшествия выясняются. Аэропорт после некоторого перерыва работает в штатном режиме.

