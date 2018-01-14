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Пропавший в Азербайджане российский ученый вышел на связь

18:18 14.01.2018
Дмитрий Чулков. Фото из социальной сети
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Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, приехавший в Азербайджан с туристическими целями и пропавший неделю назад после посещения пограничной зоны, вышел на связь с родными, сообщила РИА Новости его мать Ольга Чулкова.

"Ему дали позвонить. Рассказал, что дают есть, скоро обещают выпустить и отправить в Москву. Несколько раз повторил, что не били", — рассказала Чулкова РИА Новости. По словам Чулковой, с ней также связывались из российского посольства и заверили, что молодому человеку ничего не угрожает.
Ранее Ольга Чулкова сообщила, что 3 января ее сын Дмитрий Чулков, 1989 года рождения, прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня Дмитрий Чулков решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджа, после чего перестал выходить на связь. Десятого января Чулков должен был вылететь из Гянджа обратно в Москву, однако, как сообщила авиакомпания Azal его родным, Дмитрия не было на рейсе. В субботу он впервые вышел на связь.

Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, рассказал, что, по его данным, молодой человек был задержан Службой госбезопасности Азербайджана после того, как зашел в охраняемую зону. После этого группа сотрудников госбезопасности приезжала к нему в гостиницу. Хозяина расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека. Они рассказали также, что Чулков специально перелез через забор вокруг охраняемой территории и не подчинялся требованиям охранников.

Темы: Азербайджан
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Комментарии читателей
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14.01.2018, 21:44
Гость: ИНТЕРЕСНАЯ СИТУАЦИЯ

Что то часто в Азерьбейджане стали россиян задерживать или запрещать въезд. А мы глотаем и молчим ради чего? РЛС у нас отобрали на склонах горы Шахдаг стоят станции слежения за нашими южными рубежами (утверждают что эти РЛС обслуживают амеры). Ранее там лечили Дудаевцов и Басаевцев.В Аз.как и в Грузии уже находятся НАТОВские батальоны (турки).Чего молчим?
14.01.2018, 20:46
Гость: B-)

Надеемся когда Чулков будет в безопасности,то он расскажет что с ним происходили с 5.01 по 14.01.
14.01.2018, 19:43
Гость: Часовню

Тоже он развалил?
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