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Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов в Чехии

12:39 14.01.2018
Милош Земан. Фото с сайта ptel.cz
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Действующий глава Чехии Милош Земан и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош вышли во второй тур президентских выборов, об окончательных итогах которых сообщило вечером в субботу Чешское статистическое управление (ЧСУ).

"В пятницу и субботу состоялся первый тур прямых выборов президента Чешской республики, к урнам для голосования пришло 61,92% зарегистрированных избирателей. Наибольшее число голосов, 38,57%, получил Милош Земан, за него проголосовало 1,98 миллиона человек. Йиржи Драгош набрал 26,6% голосов, за него проголосовало 1,36 миллиона человек", — цитирует сообщение РИА Новости.

Остальные семь претендентов на Пражский град получили от 0,47% до 10,23% голосов избирателей.

Действующий президент, вопреки прогнозам СМИ, набрал наибольшее количество голосов не только в сельской местности и в небольших городах, но также в средних по размеру и в больших городах. Драгош по всем этим позициям оказался на втором месте. Лишь в Праге Земан уступил своему сопернику, получив в столице примерно на треть меньше голосов — 22,4% против 35%. Кроме того, за Драгоша голосовало больше граждан Чехии, проживающих за рубежом. По этому показателю Земан значительно отстал от соперника — 7,47% против 45,22%, проиграв в большинстве стран, включая Россию.

Темы: Выборы в мире, Чехия
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