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По делу Керимова арестовали швейцарского бизнесмена

10:35 15.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Во Франции по делу российского сенатора Сулеймана Керимова арестован швейцарский бизнесмен Александер Штудхальтер. По данным издания Nice-Matin, он был взят под стражу еще в ноябре 2017 года, но известно об этом стало только сейчас.

По версии следствия, именно Штудхальтер являлся подставным лицом, скупавшим недвижимость на Лазурном берегу в интересах сенатора.

Бизнесмен и член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро при покупке элитной недвижимости во Франции.

Как утверждает сторона обвинения, Керимов якобы незаконно ввозил чемоданами во Францию наличные деньги, на которые через подставных лиц покупал виллы на Лазурном берегу.

В деле, в частности, фигурирует вилла Hier площадью 12 тысяч квадратных метров, номинальным владельцем которой значится Александер Штудхальтер. Следователи утверждают, что стоимость ее покупки не соответствовала рыночной и была специально занижена ради уклонения от уплаты налогов.

В настоящее время Сулейман Керимов находится под подпиской о невыезде в регионе Приморские Альпы.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Финансовые махинации и аферы
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