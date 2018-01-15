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Северная Корея обвинила США в попытках сорвать диалог Сеула и Пхеньяна

06:54 15.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти КНДР обвинили Вашингтон в попытках помешать диалогу между Северной и Южной Кореей, пишут "Известия" со ссылкой на газету «Нодон синмун», которая является центральным печатным органом Трудовой партии Кореи.

Издание предупреждает о намерении американского руководства разместить в районе Корейского полуострова свои стратегические военные активы.

«США повторяют свое обещание не ослаблять санкции и давление, пока Север не откажется от ядерной и ракетной программ. Таким образом они наносят удар по атмосфере примирения», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Печатный орган правящей партии также предупредил, что у властей КНДР есть «различные возможности», которые они могут применить в отношении США «в нужное время».

9 января прошли переговоры между представителями Северной и Южной Кореи в приграничном пункте Пханмунджом. Стороны обсудили участие КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также условились восстановить контакты в военной сфере. 15 января президент США Дональд Трамп выразил надежду, что дальнейшие переговоры двух стран принесут положительные результаты.

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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15.01.2018, 11:13
Гость: Мнение

США не выгодны мирные инициативы между двумя Кореями, и США будут всячески этому мешать, корейцам нужно объединить свои усилия против политики США в регионе, убрать все базы США с полуострова, в этих базах корейские народы не нуждаются, они сами разберутся во всём без агрессора янки.
15.01.2018, 08:45
Гость: Чтобы глобальный пахан не мешал объединению,

им нужно сохранить ЯО.
В политике важны всего две вещи:
-экономика
-военная мощь.
Южная Корея обеспечивает первое, а Северная - военную мощь.
15.01.2018, 08:28
Гость: А Трампа хаяли

Вон как Кимушка заочковал - почуял, что по мордам получить вполне реально стало- здесь вам не тут... Такие это инстинктом чувствуют.
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