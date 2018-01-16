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Глава МИД Британии назвал угрозу КНДР сильнейшей с начала атомного века

09:51 16.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что угроза, исходящая от КНДР, является самой серьезной с начала «атомного века», пишет The Guardian.

По словам Джонсона, сейчас появилась «реальная вероятность того, что государство-изгой прибегнет к ядерному шантажу».

«Способность запустить ядерную межконтинентальную баллистическую ракету — угроза, какой мир не знал с самого начала атомного века. Я думаю, это то, что мы не можем игнорировать», - заявил он.

Остановить КНДР, по мнению Джонсона, может лишь Китай. Ранее глава МИД Британии призвал мировое сообщество объединиться против ядерной программы КНДР, отметив, что он разделяет подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона относительно Северной Кореи.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того, как КНДР провела серию ракетных пусков и ядерное испытание. 

Темы: Великобритания, Северная Корея, Ядерное оружие, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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16.01.2018, 12:19
Гость: 2018

Этот дурачок Борис уже забыл что его родственники сбросили две бомбы на Японию?
16.01.2018, 12:09
Гость: Олег Снегов

От КНДР,если угроза и исходит,то это сравнительно недавно,в то время как от Англии угроза исходит несколько последних столетий и ситуация не меняется.Думаю,что наглосаксам было бы лучше заткнуться и начать привыкать жить в рамках новой реальности иначе Ким может повторить с ними то,что он учудил с амерами.
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