Объединение Кореи: мифы, реальность и значение для России

Уже несколько дней СМИ активно обсуждают перспективу создания объединенного Корейского государства

Формальных поводов поговорить о «слиянии» двух Корей сразу два. Во-первых, это заявление северокорейского лидера, в котором слово «объединение» на самом деле прозвучало, а, во-вторых, на днях между Сеулом и Пхеньяном возобновился диалог, прерванный два года тому назад. Чем не почва для конспирологических разговоров?



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Нужно сразу сказать, что в вышеупомянутом заявлении Ким Чен Ына, распространенном северокорейским агентством ЦТАК, многие углядели то, чего в нем объективно не было: «Улучшение отношений Севера и Юга — это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова».

Далее глава КНДР развил свою мысль, высказавшись о необходимости создания атмосферы «примирения и объединения».

Где тут хоть слово об объединении государств или политических систем? Люди могут спокойно объединиться вокруг неких идеалов, ценностей и высоких целей, не создавая единого государства. Нечто подобное, судя по всему, имел в виду и Ким Чен Ын.

Возобновившиеся между Севером и Югом переговоры, очередной раунд которых прошел 15 января в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, - это однозначно хорошо. Однако преувеличивать их значение и искать скрытые смыслы в них не стоит.

Сеул с Пхеньяном пока договариваются о формате участия спортсменов из КНДР в Зимних Олимпийских играх, о возобновлении контактов между родственниками да восстановлении телефонной связи.

Конечно, на фоне недавнего обмена артиллерийскими залпами – это уже огромный прогресс, но стоит ли ждать от переговорного процесса чего-то большего?

У обеих стран есть свои лидеры и политические элиты. Их системы кардинально отличаются друг от друга. И если кто-то думает, что жители КНДР массово рвутся избавиться от своей политической системы, - он очень сильно ошибается.

Южнокорейские пропагандисты, на которых потом ссылаются влиятельные информационные агентства, намеренно демонизируют Северную Корею. В то время как многие жители КНДР искренне любят свою страну и гордятся ею. Южане так же относятся к своему государству. Точек пересечения – объективно мало. И поэтому объединение может произойти либо под влиянием неких чудовищных потрясений, либо очень нескоро. Причем в обозримом будущем в объединении полуострова были бы заинтересованы в первую очередь США.

КНДР почти в два раза уступает по населению Республике Корея. И уже даже благодаря этому понятно, кто бы играл первую роль в процессе слияния и поглотил бы, в конце концов, соседа. Для России и Китая это означало бы «продвижение» к их границам страны, находящейся на внешнеполитической орбите США со всеми вытекающими последствиями – включая размещение американского контингента и системы ПРО у них «под боком».

С другой стороны, еще худшим вариантом для РФ и КНР являлся бы военный конфликт на Корейском полуострове, чреватый переброской на наши границы огромного американского контингента и началом движения миллионов беженцев.

Наилучшим же вариантом и для Москвы, и для Пекина являются нормальные добрососедские отношения между Южной и Северной Кореей. В этом случае отсутствует не только перспектива конфликта, но и повод для переброски на полуостров американских военных и техники.

Естественно, для Вашингтона – это далеко не самый лучший вариант, и он наверняка будет пытаться сорвать мирный процесс, и здесь России и Китаю важно оказать своим корейским соседям должную поддержку...

Нужно сказать, что главными миротворцами в сложившейся ситуации выступили северокорейские военные. Можно сколько угодно критиковать официальный Пхеньян за его политику. Но ядерное оружие, тысячи тяжелых танков и дальнобойные артиллерийские орудия, из которых можно накрыть Сеул, неплохо охлаждают горячие головы.

В Сеуле понимают – если что, США будут воевать на чужой земле, за тысячи километров от дома, а расплачиваться за все придется именно Южной Корее. Ким Чен Ына можно любить или не любить, но считаться с собой он заставил фактически весь мир. И этот урок стоит запомнить всем странам, желающим вести независимую от США и их союзников политику.

Сыграло свою роль в сложившейся ситуации и экономическое принуждение. Не со стороны КНДР, конечно, а организованное Китаем для Южной Кореи. Когда Сеул недавно под влиянием Вашингтона стал слишком рьяно продвигать интересы США, Пекин ввел некоторые ограничения торгового и дипломатического характера, и Республике Корея сразу стало сложнее дышать. Намек – поняли, и политику откорректировали.

Для Вашингтона, Брюсселя и их восточных союзников единственным убедительным аргументом в пользу мира является, к сожалению, только неизбежность критических потерь в случае начала войны... Из-за этой логики, в итоге, Южная Корея и «подвела» США. Здравый смысл возобладал над политическим давлением «исключительной страны» - «не дыры».

И теперь Сеулу и Пхеньяну остается только пожелать дальнейшей удачи на переговорах.