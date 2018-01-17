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Главы МИД Канады и США обсудили ядерную проблему КНДР

06:53 17.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Мировое сообщество не намерено мириться с ракетно-ядерной угрозой, исходящей от КНДР, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Нигде в мире нет такого масштаба распространения оружия массового уничтожения и материалов для него, как в программе Северной Кореи. Мы не можем с этим мириться и позволить такой угрозе существовать", - цитирует "Интерфакс" слова Фриланда с пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере.

В то же время Фриланд подтвердила, что решение северокорейского вопроса лежит в дипломатической плоскости и продолжении экономического давления на Пхеньян.

По ее словам, на встрече было подтверждено, что все ее участники солидарны с таким подходом.

Встреча на уровне министров иностранных дел по КНДР по инициативе Канады и США прошла в Ванкувере. В ней приняли участие главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Южной Кореи, и ряда других государств. Россия и Китай не встречу приглашены не были.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что Пхеньян пытается внести разлад между Вашингтоном с одной стороны и Москвой и Пекином с другой. "Наше единство и общие цели с другими представителями региона, прежде всего с Китаем и РФ, останутся непоколебимыми, несмотря на постоянные попытки КНДР разделить нас", - подчеркнул он.

Тиллерсон отметил, что участники встречи "сошлись на том, что принципиально важным для успеха является полное выполнение санкций государствами-членами ООН, особенно Китаем и РФ".

"Наши дипломаты в Нью-Йорке продолжат добиваться более жестких санкций в отношении КНДР, если будут последующие провокации", - добавил он.

Темы: Канада, Северная Корея, США, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 11:42
Гость: Олеся

а кто им дал право обсуждать чужие дела и совать морду куда не просили ?
так можно и огрести по-взрослому.
17.01.2018, 10:17
Гость: Канада

это ещё далеко не мировое сообщество, как они любят расписываться за весь мир, и особенно бандерлоги любят эту фразу.
17.01.2018, 09:53
Гость: +++

На месте КНДР надо созвать конференцию по обсуждению ядерной проблемы США, а так же спонсирование мирового терроризма американской элитой.
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