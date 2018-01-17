В конгрессе США заявили о подготовке американских военных к войне с КНДР

В армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэка Торнберри.

"Администрация очень серьезно рассматривает вопрос о том, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи", - сказал конгрессмен.

Он добавил, что ведется также "очень серьезная подготовка" военнослужащих к ведению боевых действий.

"Военные готовятся, будет счастьем, если эти меры не понадобятся", - отметил Торнберри.

Он сказал: "Если мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны, мы должны обеспечить их не только лучшим оружием и снаряжением, но и организовать для них самую лучшую в стране подготовку, я думаю, именно это и происходит сейчас".

Министр обороны США Джеймс Мэттис по пути в Ванкувер на международную министерскую встречу по Северной Корее, сказал журналистам, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается.

"Сейчас приложение усилий четко перешло в сферу дипломатии. Именно там мы и работаем", - заявил он.

Тем не менее, Мэттис не исключил возможности силового решения северокорейского вопроса. "Мы хотим, чтобы дипломаты знали, что у них за спиной сила нашего оружия", - подчеркнул шеф Пентагона.