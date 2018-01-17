Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не планирует помилование экс-главы страны Михаила Саакашвили, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам Маргвелашвили, прокуратура и суд не могут договорится между собой и ждут, что президент «исправит» их ошибки.

«По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. Помилование — это не исправление судебной ошибки, это акт жалости к другому человеку, и я, стоя перед такой реальностью, могу ли проявить эмоцию в отношение Саакашвили?», - заявил лидер Грузии.

Именно Саакашвили во время своего президентства обосновал ту систему, которая работает и по сей день, и новые власти не смогли ее разрушить. Таким образом, прокуратура и суд «действуют по старым традициям».

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» в 2006 году. Он признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением». Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с этим делом, тем самым избавив их от ответственности.

Михаил Саакашвили в настоящее время находится на Украине. Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что не ведет с Грузией переговоров об экстрадиции политика.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, а затем покинул страну. Против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.