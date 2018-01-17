Парламент Украины проголосовал против разрыва отношений с РФ

В Верховной раде Украины продолжается обсуждение законопроекта о реинтеграции Донбасса и поправок к нему.

В одной из них содержалось предложение обязать МИД Украины разорвать дипломатические отношения с Россией и отозвать дипучреждения с территории РФ. Большинство парламентариев инициативу не поддержали. Поправка набрала только 72 голоса из необходимых 226. Против нее также высказался профильный комитет.

По словам депутата Ивана Винника, вопрос о разрыве отношений с Россией оставлен на усмотрение МИД Украины, который должен решить его с учетом национального интереса, передает «Интерфакс».

Накануне украинские парламентарии также проголосовали против признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик террористическими организациями.

