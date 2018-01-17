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Парламент Украины проголосовал против разрыва отношений с РФ

18:28 17.01.2018
Верховная Рада. Фото с сайта wikipedia.org
Верховная Рада. Фото с сайта wikipedia.org
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В Верховной раде Украины продолжается обсуждение законопроекта о реинтеграции Донбасса и поправок к нему.

В одной из них содержалось предложение обязать МИД Украины разорвать дипломатические отношения с Россией и отозвать дипучреждения с территории РФ. Большинство парламентариев инициативу не поддержали. Поправка набрала только 72 голоса из необходимых 226. Против нее также высказался профильный комитет.

По словам депутата Ивана Винника, вопрос о разрыве отношений с Россией оставлен на усмотрение МИД Украины, который должен решить его с учетом национального интереса, передает «Интерфакс».

Накануне украинские парламентарии также проголосовали против признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик террористическими организациями.
 

Темы: Украина, Законотворческая деятельность в мире, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 21:56
Гость: Кстати

В Сергиевом Пассаже установлена мемориальная доска с десятками фамилий .тех, кто погиб в бою за Донецкий аэропорт 26.05.14. Там десятки фамилий. И это только один бой ихтамнетов против ВСУ. А размеры кладбища с номерными могилами под Ростовом просто потрясают. Может и тонка эта кишка, но бьют отпускников исправно.
17.01.2018, 21:29
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
17.01.2018, 20:29
Гость: и Москва будет рада выкупить "подарки"...

Продать согласившись и Крым, и Донбасс,
Все Киев проблемы решил бы зараз:
Войны и долгов разогнав тьму кромешную,
Без них расцвела бы тогда Незалежная!
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