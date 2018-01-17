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В США предложили разделить Калифорнию на два штата

12:20 17.01.2018
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Инициативная группа выступила за учреждение штата Новая Калифорния, так как штат Калифорния, по ее мнению, стал "неуправляемым", пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованную Декларацию независимости от Калифорнии.

"Новая Калифорния — новый штат в процессе развития", — сообщается в документе.

Отмечается, что учредить новый штат необходимо для того, чтобы "сбросить оковы тирании". "Нынешний штат Калифорния управляется тираническим режимом", — считает инициативная группа.

Как говорится в документе, население Новой Калифорнии может составить 15 миллионов человек.

По данным СМИ, штат будет преимущественно включать в себя сельские территории.

Темы: Калифорния, США
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 19:41
Гость: Оба идут

За вкусным борщом, естессно, по грибы-ягоды, рыбку половить. Они ж не глупые. Это ж вам не в море корабли железянные, или клоуны какие политические. А медве-едики, которые, как Ленин и партия, близнецы-братья, или сёстры, с Инессой, естессно.
17.01.2018, 19:32
Гость: Значит

На шесть, на семь. Чтобы, эта, у каждого по штату было. И в каждой деревухе свой язык, независимость, значит, и эта, как её, государственность, гетман и клейноды. А США-ку на гиляку. А кто не скаче... И размовлять тики на мове, а она у кажного штателя своя, "генетически"-цивилизационно (древняя-древняя!) обусловленная, и единственно верная-преверная, гнусавая-гнусавая и зажёваная аки лист коки, из-за так и не выученной искусственной вульгарной латыни. Аминь.
17.01.2018, 19:18
Гость: Да, уж...инициативная группа...Ура даешь Аляску...

данная группа (два фермера с неуловимым Джо?) себя еще покажет ого-го, как только взорвется Елоустоун - так сразу два штата...Цирк, а не новость, что, новостей уже больше нет?
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