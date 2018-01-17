В США предложили разделить Калифорнию на два штата
Инициативная группа выступила за учреждение штата Новая Калифорния, так как штат Калифорния, по ее мнению, стал "неуправляемым", пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованную Декларацию независимости от Калифорнии.
"Новая Калифорния — новый штат в процессе развития", — сообщается в документе.
Отмечается, что учредить новый штат необходимо для того, чтобы "сбросить оковы тирании". "Нынешний штат Калифорния управляется тираническим режимом", — считает инициативная группа.
Как говорится в документе, население Новой Калифорнии может составить 15 миллионов человек.
По данным СМИ, штат будет преимущественно включать в себя сельские территории.