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Назарбаев пригласил Дональда Трампа в Казахстан

12:50 17.01.2018
Нурсултан Назарбаев. Фото с сайта akorda.kz
Нурсултан Назарбаев. Фото с сайта akorda.kz
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Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Белом доме договорились об укреплении сотрудничества в ряде областей, сообщает "Интерфакс".

Во вторник, 16 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в США подписал ряд соглашений, общий объем которых составил около $7 млрд.

Согласно документам, Казахстан приобрел американской продукции и услуг только в транспортной и ресурсодобывающей сферах на сумму $2,5 млрд. О сделках сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Основные соглашения были подписаны между фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» (единственный акционер — правительство Казахстана), авиакомпаниями Air Astana, SCAT Airlines, железнодорожной компанией «КазТемирЖолы» с одной стороны и корпорациями Boeing Company, GE (General Electric) Transportation, GE Digital, энергокорпорацией Chevron — с другой.


Всего, по сообщению пресс-службы Назарбаева, было подписано более двух десятков соглашений об инвестициях и коммерческом сотрудничестве.

Кроме того, Госдеп отмечает, что Вашингтон и Астана продолжают сотрудничество в рамках ВТО (Всемирной торговой организации). В 2016 году объем экспорта и импорта между Казахстаном и США достиг $1,9 млрд. Обе стороны «намерены развивать отношения в этой сфере».

Нурсултан Назарбаев также поблагодарил американского лидера за гостеприимную встречу в Белом доме и пригласил Трампа в будущем посетить Казахстан. Как отмечает пресс-служба Назарбаева, в ходе разговора были подтверждены независимость, суверенитет и территориальная целостность Казахстана, а также его роль в достижении глобального мира и процветания.

Казахстан и США ко всему прочему намереваются реализовывать совместные проекты в сфере космических исследований, сельского хозяйства и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Всего в ходе визита главы Казахстана были заключены три соглашения между Вашингтоном и Астаной: о бесплатном аэронавигационном обслуживании государственных воздушных судов, об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через казахстанскую степь и о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

Темы: Дональд Трамп, Казахстан, США
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 19:03
Гость: Да, уж...

Назарбаеву -РЕСПЕКТ. Адекватный и вменяемый лидер-государственник. Экономика, масштабные стройки,взвешенная дипломатия, порядок и стабильность...Помимо России, Китая, решил улучшить свои отношения и с США...Почему бы и нет? А Байканур, он же казахами в аренду сдается, за его использование Россией, нужно деньги платить...
17.01.2018, 19:03
Гость: Черепанов

Украину демократизировали. Теперь можно Казахстан. Тем более он сам напрашивается. Так сто кашу заварят.
17.01.2018, 18:45
Гость: Говорите

Какая разница: кмрилица, латиница?
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