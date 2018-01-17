Назарбаев пригласил Дональда Трампа в Казахстан

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Белом доме договорились об укреплении сотрудничества в ряде областей, сообщает "Интерфакс".

Во вторник, 16 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в США подписал ряд соглашений, общий объем которых составил около $7 млрд.

Согласно документам, Казахстан приобрел американской продукции и услуг только в транспортной и ресурсодобывающей сферах на сумму $2,5 млрд. О сделках сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Основные соглашения были подписаны между фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» (единственный акционер — правительство Казахстана), авиакомпаниями Air Astana, SCAT Airlines, железнодорожной компанией «КазТемирЖолы» с одной стороны и корпорациями Boeing Company, GE (General Electric) Transportation, GE Digital, энергокорпорацией Chevron — с другой.



Всего, по сообщению пресс-службы Назарбаева, было подписано более двух десятков соглашений об инвестициях и коммерческом сотрудничестве.

Кроме того, Госдеп отмечает, что Вашингтон и Астана продолжают сотрудничество в рамках ВТО (Всемирной торговой организации). В 2016 году объем экспорта и импорта между Казахстаном и США достиг $1,9 млрд. Обе стороны «намерены развивать отношения в этой сфере».

Нурсултан Назарбаев также поблагодарил американского лидера за гостеприимную встречу в Белом доме и пригласил Трампа в будущем посетить Казахстан. Как отмечает пресс-служба Назарбаева, в ходе разговора были подтверждены независимость, суверенитет и территориальная целостность Казахстана, а также его роль в достижении глобального мира и процветания.

Казахстан и США ко всему прочему намереваются реализовывать совместные проекты в сфере космических исследований, сельского хозяйства и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Всего в ходе визита главы Казахстана были заключены три соглашения между Вашингтоном и Астаной: о бесплатном аэронавигационном обслуживании государственных воздушных судов, об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через казахстанскую степь и о совершенствовании международной налоговой дисциплины.