Россия одолжила США почти 106 миллиардов долларов

В ноябре 2017 года Россия увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США на 700 миллионов долларов, до 105,7 миллиарда долларов пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы американского Минфина.

Российский портфель облигаций США растет второй месяц подряд. В сентябре он составлял 103,9 миллиарда долларов, а в октябре увеличился до 105 миллиардов долларов.

В годовом выражении российские инвестиции в ценные бумаги США выросли в ноябре 2017 года на 22 процента с показателя в 86,6 миллиарда долларов.

Россия занимает 15-е место в списке держателей американского долга. На верхней строчке — Китай, объем вложений которого составляет 1,177 триллиона долларов. На втором месте — Япония, которая сократила портфель на 9,9 миллиарда долларов — до 1,084 триллиона. На третьем — Ирландия с 328,7 миллиардами долларов.

В июне 2017 года агентство Reuters сообщило о том, что Федеральная резервная система США снабжает американские власти конфиденциальной информацией о средствах иностранных центробанков, в том числе Банка России. Сразу после введения Вашингтоном персональных санкций в отношении российских бизнесменов в марте 2014 года российский Центробанк вывел 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка