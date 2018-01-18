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Трамп: Россия совсем не помогает США в ситуации с КНДР

06:45 18.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что Россия «совсем не помогает» США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ.

По сообщению Reuters, в ходе интервью Трамп заявил, что Россия помогает КНДР в получении запрещенных санкциями товаров. Конкретные слова Трампа об этом в публикации не приводятся.

В то же время президент США похвалил Китай за его действия в направлении ограничить поставки нефти и угля в Северную Корею, передает агентство. 

В 2017 году КНДР, которая находится по санкциями ООН из-за своих ракетной и ядерной программ, объявила о создании ядерных сил — в том числе ракеты, которая может долететь до любой точки на территории США.

Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР, дополнительно ограничив поставки в эту страну нефтепродуктов и сырой нефти.
В декабре агенство Reuters сообщило, что Россия в нарушение санкций поставляла КНДР топливо. МИД РФ заявил, что Россия «в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим».

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2018, 12:29
Гость: Carlos

Трамп явно бредит... С какого бодуна Россия должна помогать США? Мы что, союзники?
Закусывать надо...
18.01.2018, 12:11
Гость: ура патриотам

зато долги им платим.
18.01.2018, 12:10
Гость: только

Зато одолживает денег Россия США сколько 106 млрд долларов.
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