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Экс-посол Швеции предупредил о последствиях обострения отношений с Россией

11:55 18.01.2018
Фото с сайта snappygoat.com
Фото с сайта snappygoat.com
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Бывший посол Швеции в России Свен Хирдман призвал соотечественников укреплять доверие между российским и шведским обществами.

В своем интервью изданию Vestmanlands Läns Tidning Хирдман сказал, что в последние годы в Швеции распространилось мнение, что Россия — агрессивная держава, угрожающая соседним государствам. Однако данная точка зрения в корне ошибочна, а вот высказывания о «российской угрозе» опасны, так как меняют дружелюбное отношение России к Швеции.

Он считает, что Швеции надо «принять все возможные меры по снижению уровня напряженности между державами, а не способствовать ее усилению, следуя в фарватере внешней политики США».

По мнению экс-посла Швеции, вооруженный конфликт с Россией будет иметь катастрофические последствия для обеих сторон. Такая война погубила бы шведскую нацию.

Темы: Россия, Швеция, Международные отношения, Отношения России и стран Западной Европы
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Комментарии читателей
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18.01.2018, 19:56
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Просто послы, с приставкой «экс», начинают резко умнеть. Другими словами, при получении этой самой приставки, очень быстро умнеют и некоторые «скакуны» :)
18.01.2018, 19:07
Гость: Ник

Задним умом все сильны, а вот от кого зависит судьба страны немы и безголовы
18.01.2018, 16:14
Гость: НИК

Правильно говорит да кто из атлантистов/либерастов/зомби/прочих ревизионистов, желающих сделать Балтийское море шведским озером в т.ч. при содействии и с подачи Вашинготона послушает???!!
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