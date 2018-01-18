Экс-посол Швеции предупредил о последствиях обострения отношений с Россией

Бывший посол Швеции в России Свен Хирдман призвал соотечественников укреплять доверие между российским и шведским обществами.

В своем интервью изданию Vestmanlands Läns Tidning Хирдман сказал, что в последние годы в Швеции распространилось мнение, что Россия — агрессивная держава, угрожающая соседним государствам. Однако данная точка зрения в корне ошибочна, а вот высказывания о «российской угрозе» опасны, так как меняют дружелюбное отношение России к Швеции.

Он считает, что Швеции надо «принять все возможные меры по снижению уровня напряженности между державами, а не способствовать ее усилению, следуя в фарватере внешней политики США».

По мнению экс-посла Швеции, вооруженный конфликт с Россией будет иметь катастрофические последствия для обеих сторон. Такая война погубила бы шведскую нацию.