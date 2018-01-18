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США решили накалить отношения с Россией и Китаем

09:45 18.01.2018
Изображение с сайта flags.com
Изображение с сайта flags.com
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Разработка новых образцов ядерного оружия малой мощности увеличит риск войны США с Россией и Китаем.

Таков вывод американских экспертов. Свой прогноз аналитики строят на основе опубликованного доклада Министерства обороны США.

В рабочем варианте новой Ядерной доктрины Соединенных Штатов указывается, что Россия и Китай постоянно модернизируют свой ядерный арсенал. Чтобы поспеть за ними, в США решили разработать два новых вида ядерных ракет.

В частности, есть план создать ядерные боеголовки малой мощности для подводных ракет «Трайдент», используемых подлодками класса «Огайо». Также минобороны США намеревается разработать ядерную ракету малой мощности морского базирования.

Но, как замечают эксперты, сегодня сложно определить, помогут ли новые вооружения сдержать угрозу ядерной войны, либо спровоцируют новый виток напряженности, сообщает «Лента.ру».

В декабре 2017 года МИД России заявил, что новая стратегия национальной безопасности США задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами и в интересах совместного решения существующих проблем, а на противостояние.

Темы: Отношения России и США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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18.01.2018, 11:54
Гость: Валентин

И Китай, и РФ - криптоколонии Великобритании.
О чём-то спорят два силовых супер-центра планеты.
Две супер-империи: США и Великобритания.
И пока договориться не могут.
Пугают друг друга.
Но в кои-то времена на передовую этой мясорубки планируется Китай.
Не РФ.
И то хлеб.
18.01.2018, 11:17
Гость: Demon

Американцы опять возвращаются к идеи ограниченной ядерной войны. Но я понять не могу почему они так уверены, что они в ней выиграют и что она не перерастет в глобальную?
18.01.2018, 10:36
Гость: Бастион

У нас такое оружие уже есть. Хотят США по-воевать, так такое было всегда. Значит будет воевать. Территорий союзников полно у обеих Держав. Для нас удобна территория Польши. Для них -удобна территория украины.
Выберем и договоримся где.
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