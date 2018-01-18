Петр Порошенко нацелился на реинтеграцию Крыма

Президент Украины Пер Порошенко прокомментировал принятие парламентом его законопроекта о реинтеграции Донбасса.

«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем... Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», - написал он в своем Twitter.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) принятие закона восприняли без восторга. Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что нормативный акт нарушает минские договоренности, а также создает юридическую платформу для дальнейшей эскалации конфликта, передает ТАСС со ссылкой на ДАН.

По мнению полномочного представителя ДНР в контактной группе Дениса Пушилина, закон о реинтеграции Донбасса еще больше оттолкнет самопровозглашенные республики от Киева. По его словам, документ является «антиреинтеграционным», сообщает РИА «Новости».

Закон о реинтеграции Донбасса принят Радой 18 января. За него проголосовали 280 депутатов. Документ признает временно оккупированными части территорий Донецкой и Луганской областей, а Россию – страной-оккупантом. Кроме того, Порошенко может объявить там военное положение и ввести войска на неопределенный срок.