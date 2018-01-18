Спустили курок. Балканы оказались на пороге новой войны

После убийства лидера косовских сербов снова вспыхнула напряженность вокруг бывшей сербской провинции Косово

Давний конфликт между сербами и албанцами, которые воевали в 90-х, разбередило убийство 64-летнего лидера косовских сербов Оливера Ивановича.

Сербия назвала это терактом и вышла из переговоров об улучшении отношений с Косово в Брюсселе. Эксперты говорят об угрозе дестабилизации на Балканах и риске нового вооруженного конфликта.

Оливер Иванович. Фото: Medija centar Beograd

Критиковал Белград

Оливера Ивановича застрелили во вторник, 16 января, в городе Косовска-Митровица на севере Косово. Выстрелы прозвучали из проезжавшей мимо машины, когда Иванович входил в штаб-квартиру своей партии. Убийцы выпустили в политика пять пуль, он умер от ран по пути в больницу.

Иванович — бывший государственный секретарь Сербии по Косово, был ключевым партнером НАТО, ООН, а затем — и Европейского союза в крае.

Он находился в центре политической напряженности. Критиковал политику Белграда в Косово, но одновременно разоблачал наркобизнес и торговлю людьми, прикрываемые албанскими властями Косово.

В 2014 году специальный суд Европейского союза, созданный для Косово, обвинил Ивановича в участии в изгнании и убийстве албанских гражданских лиц.

Его осудили в 2016 году на девять лет тюремного заключения, но апелляционный суд в прошлом году отменил этот приговор, указав провести повторное судебное разбирательство.

В 2017 году кто-то поджег его машину, и Ивановичу рекомендовали уехать из Косово из-за опасности для жизни.

Убийство Ивановича в Косово случилось в день начала брюссельских переговоров по Косово (после почти годового перерыва). Они объявили о своей независимости от Сербии в 2008 году. Более чем 110 стран признали это, но ряд стран — нет: кроме Сербии, Россия, а также Греция, Испания, Кипр, Словакия и Румыния.

Контроль над Балканами

Переговоры в Брюсселе должны были продлиться три дня. Как заявил источник журналистов в Евросоюзе, пока рано говорить о времени их возобновления. Сербия и Косово пытаются договориться уже около пяти лет при посредничестве ЕС. В регионе усилилась напряженность накануне празднования в Косово 10-й годовщины провозглашения независимости.

Государственный департамент США призвал американских граждан проявлять осторожность, если они отправятся в Косово, сославшись на усиление угрозы терроризма, особенно на контролируемых сербами территориях.

На севере Косово проживает от 40 до 50 тыс. сербов, оставшихся после этнических чисток и бегства сербов от их присутствия в Косово.

«Среди версий — за убийством могут стоять как албанцы, так и сербские националисты, которым не на руку улаживание косовского вопроса. Расстрел Ивановича может спровоцировать гражданский конфликт, особенно учитывая бедственное положение Косово и интересы мировых держав в контроле над регионом», — сказал Фридрих Эрмлер, эксперт европейского аналитического центра из Брюсселя.

Войдут ли в ЕС бывшие югославские страны

В 2025 году Евросоюз планирует возобновить процесс расширения и принять в свой состав шесть стран Западных Балкан — Сербию, Черногорию, Албанию, Боснию, Македонию и Косово.

«Это, с одной стороны, попытка укрепить ЕС на фоне брексита и сепаратистских тенденций в Европе, с другой, в балканских странах можно будет оставлять часть ближневосточных беженцев, предупредить тлеющие в регионе военные конфликты и нейтрализовать влияние России на Балканах. Но инциденты, подобные убийству сербского политика в Косово, могут свести на нет стремление бывших югославских стран присоединиться к ЕС», — сказал Эрмлер.