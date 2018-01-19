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В Румынии обнаружился крестный сын Адольфа Гитлера

16:23 19.01.2018
Адольф Гитлер. Фото с сайта wikipedia.org
Адольф Гитлер. Фото с сайта wikipedia.org
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Румынское издание Monitorul обнаружило крестника Адольфа Гитлера в местной деревне Воеводяса.

Как пишет издание, 77-летний Адольф Эрнст Штедлер - крестный сын Гитлера, поэтому был назван в его честь. Гитлер крестил его в лагере для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау (Бавария, Германия).

Штедлер родился 25 апреля 1941 года. Гитлер же пообещал лично крестить первого родившегося в этом лагере ребенка, им и оказался Штедлер. «Мое свидетельство о рождении было написано золотыми буквами и подписано Гитлером», - рассказал мужчина.

По его словам, его семья получила от фюрера некоторую сумму денег. После окончания Второй мировой войны мать сожгла свидетельство о рождении сына, но мужчина сумел восстановить его спустя много лет из архива после того, как получил немецкое гражданство. Документ подтверждает, что Штедлер действительно был первым ребенком, родившимся в лагере возле Хоэншвангау.

Родители Штедлера были немцами, но жили в Румынии, потом они переселились в Германию, а после окончания Второй мировой войны вернулись обратно. По словам мужчины, несмотря на наличие немецкого паспорта, он не собирается переезжать в Германию.

Темы: Германия, Румыния
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 23:37
Гость: Пан Профессор

Питон, ты про знаки препинания слыхал?
19.01.2018, 19:39
Гость: всего делов-то?

Всем новостям новость-ба, крестник гитлеровский отыскался, не преставился ещё?
Ну так ведь гитлеровским воякой и карателем он не мог быть в силу младенческого возраста, нацистской агитацией, надеюсь, не занимается-тихо влачит своё существование. Немного, понятно, гордится таким эпизодом в своей младенческой жизни, но не более ж того? Пусть живёт-поживает дедулечка и радует своих родных и близких, пусть даже если такие призрачные "воспоминания" о крестнике-изверге греют его Душу, Бог судья этому румынскому "фольксдойчу"!
Со Светлым Праздником Крещения вас всех!
19.01.2018, 18:07
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Таки, прямо из цыган?!
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