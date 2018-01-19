В Румынии обнаружился крестный сын Адольфа Гитлера

Румынское издание Monitorul обнаружило крестника Адольфа Гитлера в местной деревне Воеводяса.

Как пишет издание, 77-летний Адольф Эрнст Штедлер - крестный сын Гитлера, поэтому был назван в его честь. Гитлер крестил его в лагере для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау (Бавария, Германия).

Штедлер родился 25 апреля 1941 года. Гитлер же пообещал лично крестить первого родившегося в этом лагере ребенка, им и оказался Штедлер. «Мое свидетельство о рождении было написано золотыми буквами и подписано Гитлером», - рассказал мужчина.

По его словам, его семья получила от фюрера некоторую сумму денег. После окончания Второй мировой войны мать сожгла свидетельство о рождении сына, но мужчина сумел восстановить его спустя много лет из архива после того, как получил немецкое гражданство. Документ подтверждает, что Штедлер действительно был первым ребенком, родившимся в лагере возле Хоэншвангау.

Родители Штедлера были немцами, но жили в Румынии, потом они переселились в Германию, а после окончания Второй мировой войны вернулись обратно. По словам мужчины, несмотря на наличие немецкого паспорта, он не собирается переезжать в Германию.