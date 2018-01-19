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Назарбаев и Трамп предложили перенести переговоры о Донбассе из Минска

13:14 19.01.2018
Нурсултан Назарбаев. Фото с сайта 24.kz
Нурсултан Назарбаев. Фото с сайта 24.kz
Сюжет: Противостояние на Украине

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев предложили перенести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе из Минска в столицу другого государства, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера Казахстана.

По словам Назарбаева, он и Трамп сошлись во мнении, что «Минск» зашел в тупик и стороны не пришли к взаимопониманию. «Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», - заявил Назарбаев.

Президент Казахстана также выступил за введение миротворцев в Донбасс для определения границ.

Ранее власти Казахстана заявляли, что готовы содействовать переговорному процессу по урегулированию украинского кризиса и предоставить площадку для диалога.

Темы: Дональд Трамп, Казахстан, США, Украина, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 18:14
Гость: Питон

Как они однако быстро спелись Трамп и Назарбаев, чтобы дружить вместе против России. Говорят елбасы большой бакшиш получил от Трампа.
19.01.2018, 17:58
Гость: РГО

НУ ВОТ И ДОЖДАЛИСЬ - ОТКРЫТО НАЗАРБАЕВ СТАЛ ИГРАТЬ ПРОТИВ РОССИИ ЧТОБЫ УГОДИТЬ США ЗА СЧЕТ РОССИИ...ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ О КРЕМЛЕ...ТУПЫЕ,НУ ОЧЕНЬ ТУПЫЕ. НАЗАРБАЕВ ВРАГ РОССИИ И ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН И КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ. НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ УКРАИНУ И КАЗАХСТАН КАК ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА И ПРИСОЕДИНИТЬ ИХ ЧАСТИ К РОССИИ НА УСЛОВИЯХ РОССИИ И НЕЧЕГО КОРМИТ ВРАГОВ И ИХ ЖАЛЕТЬ.
19.01.2018, 17:47
Гость: Реалистъ

да не обсуждай ты эту фигню всерьез :)
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