Назарбаев и Трамп предложили перенести переговоры о Донбассе из Минска

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев предложили перенести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе из Минска в столицу другого государства, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера Казахстана.

По словам Назарбаева, он и Трамп сошлись во мнении, что «Минск» зашел в тупик и стороны не пришли к взаимопониманию. «Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», - заявил Назарбаев.

Президент Казахстана также выступил за введение миротворцев в Донбасс для определения границ.

Ранее власти Казахстана заявляли, что готовы содействовать переговорному процессу по урегулированию украинского кризиса и предоставить площадку для диалога.