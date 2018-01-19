Сулейману Керимову разрешили короткую поездку в Россию

Российскому предпринимателю и сенатору Сулейману Керимову разрешили ненадолго покинуть территорию французского департамента Приморские Альпы и съездить в Россию.

По словам прокурора Ниццы, разрешение на поездку сенатору выдано судьей-следователем. Керимову дан срок с нынешней пятницы по воскресенье включительно, сообщает ТАСС. Прокурор добавил, что россиянин собирается навестить своего близкого родственника.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре прошлого года. Его обвиняют в отмывании средств с целью уклонения от уплаты налогов. Сенатора оставили на свободе под залог в пять миллионов евро (поздне эта сумма была увеличена до 40 миллионов). При этом ему запретили покидать территорию департамента и обязали отказаться от встречи с определенными лицами, а также регулярно отмечаться в полиции.

Некоторое время назад сообщалось, что в Ницце задержали швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, которого считают причастным к махинациям Керимова.

