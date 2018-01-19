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Сулейману Керимову разрешили короткую поездку в Россию

18:33 19.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российскому предпринимателю и сенатору Сулейману Керимову разрешили ненадолго покинуть территорию французского департамента Приморские Альпы и съездить в Россию.

По словам прокурора Ниццы, разрешение на поездку сенатору выдано судьей-следователем. Керимову дан срок с нынешней пятницы по воскресенье включительно, сообщает ТАСС. Прокурор добавил, что россиянин собирается навестить своего близкого родственника.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре прошлого года. Его обвиняют в отмывании средств с целью уклонения от уплаты налогов. Сенатора оставили на свободе под залог в пять миллионов евро (поздне эта сумма была увеличена до 40 миллионов). При этом ему запретили покидать территорию департамента и обязали отказаться от встречи с определенными лицами, а также регулярно отмечаться в полиции.

Некоторое время назад сообщалось, что в Ницце задержали швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, которого считают причастным к махинациям Керимова.
 

Темы: Россия, Франция, Расследование преступлений в мире
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 23:29
Гость: Сергей Ярославль

>>> Как вообще такое жулье еще и в сенаторах ходит?
??? Вы это вообще серьёзно или прикалываетесь? Вот именно поэтому и ходит, что жульё – я на это абсолютно не удивляюсь. Другая категория сенаторов – это слитые за дальнейшей ненадобностью на почётную, но ненужную должность разные бывшие политики и чиновники, которые теперь на реальной работе просто нигде не нужны.
19.01.2018, 23:04
Гость: Фрол.

Непонятная вообще позиция "гаранта/патриота" когда в сенаторах ходя такие люди как Керимов. С одной стороны президент ряжется в "русские одежды" и собирает "народные фронты", с другой вылеливает в стране и окружает себя этими жуликами-паразитами. Добавьте сюда преступную экономическую политику самой власти по отношению к народу и сразу встает вопрос о суверенности и законности самой власти, когда огрлмные финансы от распродажи сырья целиком вывозятся за пределы страны и не вкладываются в развитие.
19.01.2018, 23:00
Гость: Ну-ну

Прокурор Ниццы тоже деньги любит, на то он и прокурор, а не олух какой-то. Не закон же защищать он там поставлен :)
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