Охранники аэропортов США будут конфисковывать гаджеты у туристов

США ужесточили паспортный контроль в своих аэропортах, пишет таблоид The Sun.

По данным издания, работники службы безопасности получили полномочие конфисковывать любые гаджеты у пассажиров, если те отказываются предоставить пароль от устройства.

В новых правилах говорится, что туристы «обязаны предоставлять электронные устройства и содержащуюся в них информацию в состоянии, позволяющем проверять устройство и его содержимое». В противном случае им может быть отказано в доступе на территорию США или же устройство может быть конфисковано.

Отмечается, что в первую очередь служба безопасности США проверяет иностранцев на наличие связей с террористами, педофилию, нарушение норм экспортного контроля и прав на интеллектуальную собственность.

Ранее пограничники имели право бегло осматривать включенные ноутбуки и смартфоны и отправлять пассажиров на дальнейшую проверку.