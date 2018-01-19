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Охранники аэропортов США будут конфисковывать гаджеты у туристов

15:13 19.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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США ужесточили паспортный контроль в своих аэропортах, пишет таблоид The Sun.

По данным издания, работники службы безопасности получили полномочие конфисковывать любые гаджеты у пассажиров, если те отказываются предоставить пароль от устройства.

В новых правилах говорится, что туристы «обязаны предоставлять электронные устройства и содержащуюся в них информацию в состоянии, позволяющем проверять устройство и его содержимое». В противном случае им может быть отказано в доступе на территорию США или же устройство может быть конфисковано.

Отмечается, что в первую очередь служба безопасности США проверяет иностранцев на наличие связей с террористами, педофилию, нарушение норм экспортного контроля и прав на интеллектуальную собственность.

Ранее пограничники имели право бегло осматривать включенные ноутбуки и смартфоны и отправлять пассажиров на дальнейшую проверку.

Темы: США, Ноутбуки, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Смартфоны и коммуникаторы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.01.2018, 23:24
Гость: Carlos

И правильно сделали....
19.01.2018, 22:36
Гость: Прохожий

А трудно пройти по ссылке и прочитать хотя бы заголовок? Гуглопереводчика вполне достаточно, чтобы убедиться, если проблемы с английским.
19.01.2018, 20:27
Гость: blog2038

Да ладно гнать - даже в России нет таких наивных дурачков способных поверить в эту ерунду.
Все комментарии (15)
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