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Глава МИД Великобритании предложил построить мост через Ла-Манш

13:02 19.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону построить мост через Ла-Манш.

На одной из встреч с Макроном он посетовал, что Францию и Великобританию связывает только один тоннель. Он предположил, что страны можно связать еще и мостом, длина которого должна составить 35 километров.

По данным The Guardian, Макрон одобрительно отозвался на предложение. Никаких сведений о том, есть ли у Джонсона какое-либо конкретное предложение о строительстве моста, нет.

Борис Джонсон в прошлом неоднократно предлагал амбициозные транспортные проекты. В том числе он предлагал построить еще тоннель под Ла-Маншем, создать аэропорт на насыпном острове на Темзе. За время работы мэром Лондона он открыл канатную дорогу Emirates Air Line, которая пока не пользуется популярностью у жителей столицы Великобритании.

Темы: Великобритания, Европа
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 18:17
Гость: Питон

Видать англичанам Крымский мост покоя не дает, такой же захотели.
19.01.2018, 17:58
Гость: Очень приятственно

Ура Англию присоединяют к Франции
19.01.2018, 16:27
Гость: Видимо

эта неудачная копия Трампа насмотрелась и позавидовала Керченскому мосту.
И это правильно, цивилизация сейчас - это РФ, а не наглосаксония.
Все комментарии (11)
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