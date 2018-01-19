]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Италии кот стал обладателем наследства в 30 тысяч евро

19:09 19.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В Италии кот по кличке Джерри унаследовал 30 тысяч евро после смерти своей хозяйки.

Несколько лет назад он был бездомным, а теперь стал одним из самых богатых животных в стране. Хозяйка кота любила его больше, чем собственных детей.

По словам дочери покойной, та перед смертью наказала тщательно заботиться о животном и не жалеть средств на лечение в случае его болезни. В случае необходимости она разрешила родственникам продавать антиквариат и ювелирные украшения.

Джерри уже пользуется своим положение богатого наследника. Дважды в день он ест креветок и спит на четырех разных лежанках, сообщает издание La Stampa.
 

Темы: Италия, Животные
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.