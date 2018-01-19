В Италии кот стал обладателем наследства в 30 тысяч евро

В Италии кот по кличке Джерри унаследовал 30 тысяч евро после смерти своей хозяйки.

Несколько лет назад он был бездомным, а теперь стал одним из самых богатых животных в стране. Хозяйка кота любила его больше, чем собственных детей.

По словам дочери покойной, та перед смертью наказала тщательно заботиться о животном и не жалеть средств на лечение в случае его болезни. В случае необходимости она разрешила родственникам продавать антиквариат и ювелирные украшения.

Джерри уже пользуется своим положение богатого наследника. Дважды в день он ест креветок и спит на четырех разных лежанках, сообщает издание La Stampa.

