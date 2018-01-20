США опубликовали программу восстановления экономики Донбасса

Укрепление экономического роста в Донбассе является одной из основных задач новой программы по восстановлению экономики Восточной Украины, которую разработало правительство США.

Документ, нацеленный на "улучшение экономической устойчивости Восточной Украины", представлен на сайте Агентства международного развития США (АМР), входящего в структуру госдепартамента.

Проблемы в экономике авторы объясняют "российской агрессией", которая, по их мнению, "привела к разрушению критически важных рыночных связей и спровоцировала ухудшение экономических показателей в сферах промышленности, которые прежде были доминирующими".

В программе выделены три цели, в том числе "улучшение экономических перспектив Донбасса, интеграция его экономики в экономику Украины, ЕС и другие международные рынки, а также разработка плана по созданию уверенности в будущем экономики Донбасса". Как утверждают составители, "реализация этих задач приведет к тому, что экономика Восточной Украины будет более диверсифицированной и взаимосвязанной с остальной Украиной, менее зависимой от России и лучше подготовленной для обеспечения местных жителей работой в будущем", пишет РИА Новости.

В документе говорится о некоем "подрядчике", который должен будет заниматься установлением связей и поддержанием отношений с партнерами в регионе. Ему также вменяется в обязанности расширение возможностей для работы в рамках других программ АМР, направленных, в частности, на реформирование системы здравоохранения, децентрализацию и борьбу с коррупцией.