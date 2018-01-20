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Правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования

14:19 20.01.2018
Фото с сайта pixabay.com
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Ровно в полночь с пятницы на субботу (08:00 мск) истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год не принят.

Поздно вечером в пятницу проект новой резолюции не смог преодолеть процедурное голосование и набрать необходимые 60 голосов, чтобы дебаты по этому вопросу прекратились. Это произошло из-за того, что республиканцы и демократы не договорились по ряду параметров. Последние, в частности, требовали включить в резолюцию меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

Еще днем в пятницу президент США Дональд Трамп обсудил с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и членами Комитета начальников штабов Вооруженных сил США подготовку к возможной приостановке финансирования ряда видов деятельности федерального правительства в связи с отсутствием принятого Конгрессом бюджета или временной резолюции, пишет ТАСС.

Глава государства, согласно сообщению его пресс-службы, подтвердил намерение поддержать "увеличенное и прогнозируемое финансирование" военного ведомства "для обеспечения мира посредством силы". В связи с этим глава американской администрации заверил, что продолжит добиваться от Конгресса США одобрения военного бюджета, "восстанавливающего [боевую] готовность, увеличивающего размер" национальных ВС и модернизирующего их вооружения и технику, подчеркнул Белый дом.

Что касается сферы правопорядка, то она не должна сильно пострадать от прекращения федерального финансирования. Штат министерства юстиции сейчас составляет 115 тыс. человек, из них 95 тыс. продолжат работать и с наступлением понедельника.

У федеральных судов, включая Верховный суд, должно хватить средств, чтобы нормально функционировать в течение приблизительно трех недель.

Сложившаяся ситуация не пойдет на пользу ни одному ведомству, некоторые пострадают весьма серьезно. Отсутствие средств приведет к закрытию доступа в национальные парки и некоторые музеи. Потери от этого, по предварительным подсчетам, составят $500 млн.

Законодатели, вероятно, постараются разрешить ситуацию уже в выходные, но точные сроки неизвестны. Идея принять техническую резолюцию на несколько дней широкой поддержки пока не встретила.

В истории США с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз. "Без денег" исполнительная ветвь власти тогда находилась различные промежутки времени. Самый короткий из них был равен трем дням. Рекордно длинный же составил 21 день - между 15 декабря 1995 года и 6 января 1996 года.

В таких случаях правительство США было вынуждено приостанавливать нормальную работу, многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. 

Темы: США
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Комментарии читателей
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20.01.2018, 20:00
Гость: однозначно

Ничего подобного, ни нашему правительству, ни нашим депутатам не грозит! Такая у нас самодостаточная власть,на неё вся страна трудится!
20.01.2018, 18:19
Гость: Это вы опять глупость сморозили.

1. США разве потерпели военное поражение от вьетнамской демократии?
2. Разве в Китае экономикой занимается не КПК?
Неужели у вас так заморочены мозги, что вы не понимаете очевидного - в различных ситуациях необходимы разные подходы и демократия в большинстве случаев не дает лучшее решение. Вам бы больше думать надо, а не лозунгами бросаться. Вы же не на партсобрании.
20.01.2018, 18:09
Гость: Про демократию

Это вы, американцы, молодцы.
У самих для правительства денег нет, а другим обещаете.
Вы что, не читали "США опубликовали программу восстановления экономики Донбасса"?
Документ, нацеленный на "улучшение экономической устойчивости Восточной Украины", представлен на сайте Агентства международного развития США (АМР), входящего в структуру Госдепартамента.
Ну, вы там в Вашингтоне даёте, экономику сепаратистов собираетесь восстанавливать. А Киев лапу сосать будет? Вы бы еще в Крым инвестировали, на развитие ЧФ РФ.
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