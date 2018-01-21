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СБУ выдала Порошенко документы на чужое имя по просьбе охраны

11:38 21.01.2018
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
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Петр Порошенко и его семья  могли покинуть Украину по чужим документам, когда выезжали на Мальдивы.

Как рассказал источник издания "Страна.ua" в украинских спецслужбах, президент и члены его семьи имеют на руках так называемые ДОПы – документы оперативного прикрытия.

"Гелетей (Валерий Гелетей, шеф Госохраны. – Прим. Ред.) написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы – паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", – рассказал наш источник.

Президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка из семьи Порошенко. Отдых обошелся почти в полмиллиона долларов.

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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21.01.2018, 21:14
Гость: Олеся

а кто его жирную морду знает в мире ???Кроме "их разыскивает милиция" ?
21.01.2018, 21:12
Гость: Реалистъ

этот упырек справедливо боится Трибунала и приговора.
Приятно,что ваш параша как крыса он бегает под чужими фамилиями.
Но возмездие НЕОТВРАТИМО :)
21.01.2018, 19:48
Гость: blog2038

Какая-то очередная утка - глава государства с лицом известным всему миру придумывает имя Мр. Инкогнито.
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