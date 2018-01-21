СБУ выдала Порошенко документы на чужое имя по просьбе охраны

Петр Порошенко и его семья могли покинуть Украину по чужим документам, когда выезжали на Мальдивы.

Как рассказал источник издания "Страна.ua" в украинских спецслужбах, президент и члены его семьи имеют на руках так называемые ДОПы – документы оперативного прикрытия.

"Гелетей (Валерий Гелетей, шеф Госохраны. – Прим. Ред.) написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы – паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", – рассказал наш источник.

Президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка из семьи Порошенко. Отдых обошелся почти в полмиллиона долларов.