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Курдские ополченцы обвинили Россию в одобрении военной операции Турции

14:22 21.01.2018
Фото с сайта sputnik.az
Сюжет: Сирийский кризис

Россия наравне с Турцией несет ответственность за удары, которая турецкие ВВС нанесли по контролируемому курдским ополчением сирийскому району Африн, сообщило агентство Иракского Курдистана Rudaw.

В сообщении отмечается, что курдские ополченцы (Отряды народной самообороны, YPG) распространили заявление, в котором утверждается, что удары турецкими ВВС наносились "с одобрения России", в связи с чем она также несет ответственность за гибель гражданского населения в Африне.

Ранее представитель курдов сообщил, что не менее 10 человек, включая ребенка, стали жертвами бомбардировок турецкой авиацией позиций курдского ополчения в сирийском районе Африн, сообщает "Интерфакс".

20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне, которое Анкара считает боевой террористической структурой Курдской рабочей партии. Курды принимали участие в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне проамериканской международной коалиции и получали поддержку из Вашингтона.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января подтвердил начало наземной операции против курдских формирований в сирийском Африне.

Минобороны Турции, в свою очередь, сообщило, что начальник генштаба турецких ВС Хулуси Анкар перед началом операции "Оливковая ветвь" по телефону связался по телефону с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Как заявили в Минобороны России, Турция начала военную операцию на северо-западе Сирии после провокационных шагов США по обособлению районов с курдским населением и бесконтрольных поставок Пентагоном оружия проамериканским формированиям.

Темы: Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 00:33
Гость: Рустем

Почитал комментарии, тролят друг друга и не слова из-за чего турки полезли в тот район.причина нефть,Эрдоган когда наши вкс бомбили
нефтепроводы его семейный бизнес,сопротивлялся.а потом вдруг резко стал
Помогать.видно тогда ему пообещали под контроль этот нефтяной район.
21.01.2018, 22:04
Гость: Как? И вы так считаете?

Как? И вы так считаете?Мне очень важна была ваша реакция.Я ждал вашего комментария. Но смотрите ,чтоб вам не пришлось пожалеть! Вы пошли против всего сокрального.Тем самым Вы напали на закон Менделя-Кренделя!Но учтите,что ещё есть энциклопический закон Вассермана,который ясным по черному выражает ,как без особых напруг морально уничтожить врагов правды и который гласит:"Если нас ругают,то мы делаем всё правильно".Кроме того ,у нас ещё сохранилось самое эффективное оружие против всех лгунов,которое пока на консервации.Вы про "тройки" когда нибудь слыхали?То Вы,батенька,полная невежа!А курды- лгуны ещё те,впрочем как и Вы!
21.01.2018, 21:56
Гость: Пива-сику

У вас, вкраинцив, есть что-то общее с Курдами. Наверное, непризнание вас полноценной нацией.
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