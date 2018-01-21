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В Молдавии потребовали от России миллиарды за «оккупацию» Приднестровья

12:44 21.01.2018
Фото с сайта аbkhazia24.org
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Спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью газете Latvijas Avize назвал российских миротворцев в Приднестровье «оккупационными силами» и обвинил Россию в нарушении международного права.

Он также сообщил, что Молдавия собирается обратиться в международную юридическую компанию, которая подсчитает, какие финансовые потери понесла страна от присутствия российских военных в регионе в течение 25 лет. По его словам, счет будет «измеряться в миллиардах долларов».

Политик сообщил о стремлении выстроить с Россией уважительные отношения, но подчеркнул, что он считает партнерами Молдавии ЕС и США.

«Как проевропейская партия, мы хотим не конфликта с Россией, а отношений, основанных на взаимном уважении, чтобы Россия взаимодействовала с нами на равных, а не как со страной второго или третьего сорта», — цитирует Канду Газета.RU.

Темы: Молдавия, Отношения России и Приднестровья, Ситуация вокруг Приднестровья
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Комментарии читателей
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21.01.2018, 23:44
Гость: капрал

Украинизм головного мозга - это заразно!
21.01.2018, 23:44
Гость: капрал

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21.01.2018, 22:53
Гость: Самое время

признать Приднестровье.
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