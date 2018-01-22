Пентагон начал собирать стратегическую информацию о соседях России

Оборонное логистическое агентство США планирует изучить инфраструктуру пяти стран Восточной Европы: Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши, пишет RT.

Данное исследование призвано помочь Пентагону в понимании логистических цепей и цепочек поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к условиям войны и чрезвычайным ситуациям.

В запросе ведомства США говорится, что «в целях повышения готовности промышленности к условиям военного времени» власти страны должны иметь «четкое представление» о работе международных логистических сетей, а также о культурных особенностях работы таможенных служб, инфраструктуре, сложностях снабжения и тонкостях логистики, которые характерны для той или иной страны или региона.

В частности США обращает внимание на местные и региональные источники получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. Пентагон также интересуется поставками строительных материалов, таких как песок, цемент, колючая проволока, пиломатериалы и строительная техника; и информацией о производственных мощностях и мобилизационных возможностях.

В исследовании должно быть указано, сколько времени займет доставка необходимых материалов из США по морю и воздуху в указанные страны, а также их транспортная инфраструктура — порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам.

Отмечается, что одной из целей данного исследования является содействие военным операциям США.

Эксперты RT говорят о том, что сбор подобных данных является одним из элементов подготовки к началу боевых действий. Для сбора данных может использоваться стратегическая, космическая и наземная разведка.