]]> ]]>
Главная В мире Новости

Пентагон начал собирать стратегическую информацию о соседях России

09:34 22.01.2018
Пентагон. Фото с сайта Pixabay.com
Пентагон. Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Оборонное логистическое агентство США планирует изучить инфраструктуру пяти стран Восточной Европы: Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши,  пишет RT.

Данное исследование призвано помочь Пентагону в понимании логистических цепей и цепочек поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к условиям войны и чрезвычайным ситуациям.

В запросе ведомства США говорится, что «в целях повышения готовности промышленности к условиям военного времени» власти страны должны иметь «четкое представление» о работе международных логистических сетей, а также о культурных особенностях работы таможенных служб, инфраструктуре, сложностях снабжения и тонкостях логистики, которые характерны для той или иной страны или региона.

В частности США обращает внимание на местные и региональные источники получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. Пентагон также интересуется поставками строительных материалов, таких как песок, цемент, колючая проволока, пиломатериалы и строительная техника; и информацией о производственных мощностях и мобилизационных возможностях.

В исследовании должно быть указано, сколько времени займет доставка необходимых материалов из США по морю и воздуху в указанные страны, а также их транспортная инфраструктура — порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам.

Отмечается, что одной из целей данного исследования является содействие военным операциям США.

Эксперты RT говорят о том, что сбор подобных данных является одним из элементов подготовки к началу боевых действий. Для сбора данных может использоваться стратегическая, космическая и наземная разведка.

Темы: Европа, Министерство обороны США (Пентагон)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.01.2018, 13:10
Гость: Вроде

бы здравое рассуждение, можно с этим согласиться. И на соседней ветке про "Панцирь-С" хорошо сказал. Но если сопоставить с тем, как ты постоянно сер...ь на Россию и СССР, то тут товарищ " Какие-такие возможности" 10:58 правильно говорит.
22.01.2018, 12:53
Гость: неври патолог

Вообще то американци,на евразийском континенте ничего не теряли ,кроме своих замшелых корней.Ну вот и пусть ищут Шамбалу в Кордильерах .
22.01.2018, 11:33
Гость: Остап

Я уже старый, мне всё равно. Я на мир смотрю, как холодный философ и свободный поэт. Судьбы этого мира, после меня, меня волнуют мало.Я скоро умру. Дом, жена, сад, собака- это всё, что меня волнует.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.