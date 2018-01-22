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Китай обвинил США в провокациях в Южно-Китайском море

12:10 22.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Провокационные действия США в Южно-Китайском море вынуждают Китай предпринимать шаги по наращиванию своей оборонной мощи в этом районе мира, пишет "Интерфакс" со ссылкой на китайские СМИ.

В статье говорится, что в условиях улучшения в целом обстановки в Южно-Китайском море, США предпринимают действия по "милитаризации" региона.

"В ситуации стабилизации мира и сотрудничества в море американский корабль провоцирует проблемы, действуя на грани безрассудства", - пишет автор.

Как сообщалось, на минувшей неделе американский ракетный эсминец USS Hopper прошел ближе 12 морских миль от китайского острова Хуанянь в Южно-Китайском море, на который претендуют также Филиппины. МИД КНР назвал этот шаг нарушением государственных границ КНР и международного права.

"Если соответствующая сторона еще раз создаст проблему из ничего, это вынудит Китай прийти к следующему выводу: для защиты мира в Южно-Китайском море КНР необходимо укреплять и ускорять создание своих возможностей в этом районе", - предупреждает газета.

Англоязычная китайская газета Global Times также указывает, что "военная мощь Китая нарастает и расширяется, это относится и к контролю над Южно-Китайским морем".

Издание подчеркивает: "Китай в ответ (на действия США - ИФ) в состоянии направить больше военных кораблей и предпринять шаги, например, милитаризировать острова".

Темы: Китай, США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 19:22
Гость: Надо

чтоб Китай расширяясь полностью поглотил и США.
22.01.2018, 16:53
Гость: Что бы окончательно перевести рельсы войны между США

и Китаем,необходимо послать "Черную дыру" в Южно - Китайское море и потопить американский эсминец.
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