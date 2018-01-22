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Сирийские военные в Идлибе начали операцию против 1,5 тыс. боевиков

09:00 22.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

В восточной части провинции Идлиб сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения начали операцию против террористов "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка запрещена в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобороны РФ.

Окруженная группа боевиков насчитывает более 1500 человек. Отмечается, что у них на вооружении есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.

"Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации "Джабхат ан-Нусра" численностью более 1500 боевиков", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Накануне в военном ведомстве РФ заявили, что сирийская правительственная армия завершила окружение крупных сил "Джабхат ан-Нусры" в восточной части провинции Идлиб. Широкомасштабное наступление в провинции Идлиб началось в начале января. За прошедшие сутки подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела продвинулись на шесть километров на север от аэродрома Абу-Духур, который был под контролем террористов почти 2,5 года. От боевиков уже освободили 24 населенных пункта.

От Абу-Духура до города Идлиб — главного оплота "Джебхат ан-Нусры" — остается менее 40 километров. 

В конце декабря начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заявил в интервью газете "Комсомольская правда", что он рассчитывает на окончательный разгром "Джабхат ан-Нусры" в Сирии в 2018 году.

 

Темы: Сирия, Исламистские экстремисты и террористы, Сирийский кризис
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