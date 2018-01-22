Турция украла у России ее победу в Сирии?

На Ближнем Востоке началась новая война: второй день Турция продолжает утюжить курдские территории на севере Сирии в ответ на непрекращающиеся артобстрелы своих городов

Правозащитники констатируют: уже есть множество жертв среди мирного населения и с курдской, и с турецкой стороны. Чем новый виток войны обернется для России?

Фото с сайта regnum.ru

От обвинений Турция отмахнулась

Курды на сегодняшний день контролируют всю 400-километровую границу Сирии и Турции. Четыре года назад курды провозгласили собственное государство на севере Сирии — Роджаву, в которое входит три автономных кантона, - Африн, Кобани и Джазира.

Об исключительной важности этого района говорит такой факт. Согласно расследованию агентства Reuters, в Роджаве находится семь военных баз США и их союзников… Журналисты Reuters задокументировали, как американские военные вертолеты взлетали с территории цементного завода к юго-востоку от Кобани — именно здесь, предположительно, находится крупнейшая американская авиабаза.

Самым мелким среди кантонов является Африн, который расположен на землях провинции Алеппо, на границе с турецкой провинцией Килис. Официальная Анкара видит в этом кантоне, несмотря на его малость, значительную угрозу для своей территории — из-за постоянных артобстрелов города Килис и прилегающих селений.

Два года назад турецкие военные провели в провинции Алеппо наземную операцию «Щит Евфрата», чтобы, по официальной версии, устранить возрастающую угрозу терактов со стороны «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная на территории РФ). Курдские политики (как в Сирии, так и в Ираке) немедленно выступили с обвинениями в адрес турецких властей по поводу массовых бомбардировок курдских населенных пунктов.

Турция от этого отмахнулась. И вот теперь ситуация, похоже, повторяется.

Среди гражданских — десятки погибших

В воскресенье турецкие военные начали операцию «Оливковая ветвь», основная цель которой — взять под контроль Африн. Как сообщают турецкие издания (в частности, газета Turkiye), уже в первые часы военной операции в результате авиационных бомбардировок были уничтожены склады боеприпасов и бункер, который использовался в качестве наблюдательного пункта.

Также турецкая авиация разбомбила военный аэропорт Минниг, расположенный к востоку от Африна и используемый курдскими повстанцами. Одновременно с турецкими регулярными частями продвижение вглубь Роджавы начали бойцы Свободной сирийской армии.

Расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека констатирует, что с начала операции «Оливковая ветвь» в результате ракетных и бомбовых ударов были убиты десятки гражданских лиц — в том числе женщин и маленьких детей.

С осуждением военной операции в Сирии выступили уже многие государства. В частности, министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар заявил, что кампания может привести к непредсказуемым последствиям. «Последнее, что нужно Сирии, — это новые военные конфликты. Люди страдают, и все усилия должны быть направлены на достижение прогресса на политическом уровне», — убежден министр.

Эксперт: были закулисные договоренности

С просьбой оценить результаты российской военной кампании в Сирии «Свободная пресса» обратилась к нашему постоянному эксперту по вопросам глобальной безопасности, старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН Михаилу Рощину.

— Михаил Юрьевич, нет ли у вас ощущения, что, начав военную операцию на севере Сирии, Турция просто перечеркнула все усилия России?

— Два года пребывания России в Сирии насмарку не пошли. Просто надо иметь в виду, что разные страны, действующие в Сирии, имеют собственные, не всегда совпадающие интересы.

Турция в течение уже многих лет ведет борьбу с «Рабочей партией Курдистана» (РПК). В Турции проживает не менее 20 миллионов курдов. Однако турецкое правительство по-прежнему игнорирует их национальные, социальные и гражданские права. Эрдоган считает, что в Африне действует одна из ветвей РПК, что, по его мнению, создает угрозу для безопасности Турции.

Как мне представляется, Турция в закулисном порядке смогла договориться о невмешательстве в операцию с другими странами, вовлеченными в сирийский конфликт, включая Россию и США. Это и позволило турецкой армии начать военную операцию против курдских отрядов в Африне.

Активно выступили с осуждением турецких действий Франция и сама Сирия. Франция инициировала заседание Совбеза ООН по этому вопросу.

Но сможет ли Турция достичь поставленных целей, пока не вполне ясно, учитывая то, что курдские отряды приобрели за годы гражданской войны в Сирии серьезный боевой опыт.

— Но каким образом «Оливковая ветвь» отразится на позициях России? Ведь Турция скооперировалась со Свободной сирийской армией — то есть с противниками Башара Асада, а значит, и России?

— Я думаю, что договоренности перед началом «Оливковой ветви» были достигнуты в рамках раздела зон влияния. Для Асада сегодня даже не предвидится установить полный контроль над всей территорией Сирии, так что договариваться ему все равно придется в рамках существующих зон влияния основных политических игроков, а Турция таковым является.

Наши позиции в Сирии локальная операция в Африне поставить под сомнение не может, и Асад, естественно, тоже никуда не уйдет. Что в общем-то все уже и на Западе, и на Ближнем Востоке хорошо поняли.

— Вы несколько раз упомянули о позиции Франции. Неужели даже она сегодня играет значимую роль в сирийском урегулировании?

— Я не преувеличиваю роль Франции, но она как постоянный член Совбеза ООН может инициировать созыв заседания. Кроме того, Франция — одна из двух ключевых стран ЕС и в состоянии полностью перекрыть Турции путь в Европу.

Мне представляется, что французский президент Эманюэль Макрон в последнее время старается использовать опыт нашего президента для наращивания политического веса Франции на Ближнем Востоке.

Вспомним визит Макрона в Саудовскую Аравию сразу после ареста там принцев. Ввиду того, что при Дональде Трампе американская внешняя политика стала не очень внятной и даже противоречивой, активизировались новые страны, получающие возможность маневра и шансы на усиление своего влияния.